أنصار الله ترد على اتهامات التحالف بفبركة عملية جازان بإعلان استعدادها لتبادل الجثامين

علقت أنصار الله في اليمن، على اتهام التحالف السعودي لها بـ"الفبركة الإعلامية" حول تنفيذها عملية عسكرية في محور جازان، معلنة "الاستعداد لتبادل جثامين قتلى العملية".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في أنصار الله، محمد علي الحوثي في تغريدة عبر "تويتر" مخاطبا التحالف السعودي: "إذا كانت مشاهد عملية جازان أوصلت الرعب بكم إلى عدم استيعاب حقيقتها، فكيف ستصفون العمليات والمشاهد القادمة"​​​.

وأضاف: "ولمن يشكك حاضرون بالتبادل مع دول العدوان بالجثامين عبر الصليب الأحمر".

ودعا القنوات المشككة في صحة المشاهد التي بثها الجيش اليمني واللجان الشعبية بشأن عملية محور جازان، إلى "أجراء مقابلة مع من ظهرت صورهم في المواقع من جنود"، معتبرا ذلك "محك حقيقي لإثبات عكس ما نشر من عمليات جيزان".

والسبت الماضي، أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية عن "السيطرة على 150 كم مربعا و40 موقعا في جازان، إثر عملية واسعة نفذتها الحركة في محور الخوبة - وادي جارة، أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر أكثر من 200 من الجيش السعودي والقوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا".