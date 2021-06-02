عباس يتسلم رسالة من السيسي ويبحث مع رئيس جهاز المخابرات آخر مستجدات التهدئة الشاملة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتلقى رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي من خلال رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول.

وكالة تبناك الإخبارية_ تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي من خلال رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول، وأن القضية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وحرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطينى ودعم قضيته ودعم الرئيس.

جاء ذلك خلال استقبال عباس، أمس الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

وشدد السيسي في رسالته على ضرورة دفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدا أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد.

وثمّن عباس، مواقف وجهود ومبادرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.