نتنياهو: بينيت يضلل الجمهور ويكذب من جديد .. حكومة اليسار أكثر خطرًا على إسرائيل

دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، النواب، لعدم السماح بتشكيل حكومة لليسار، واصفاً إياها بـ"الأشد خطرًا على إسرائيل".

وكالة تبناك الإخبارية_ قال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الأحد، بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية "أدعو النواب الذين انتخبوا من قبل اليمين لعدم السماح بتشكيل حكومة لليسار فى إسرائيل.. حكومة اليسار أكثر خطرًا على إسرائيل".

واتهم نتنياهو حزب "يمينا" الصهيوني المتطرف بالتضليل والسعي إلى الانقسام، مشيرًا إلى أن رئيس الحزب نفتالي بينيت لا يريد انتخابات إسرائيلية خامسة لأنه "لن يجتاز مرحلة الحسم".

وتابع قائلاً إن ما قاله بينيت شعارات جوفاء تسعى لتضليل اليمين الإسرائيلي" وأضاف: خلال اجتماع الكابنيت سيجتمع لابيد مع ميراف ميخائيلي ونيتسان هيرزتوون، فكروا جيدا ماذا سيقولون في ايران وغزة وواشنطن، فكروا من سيقف منهم ضد إيران، هم يؤيدون الاتفاق النووي هم سيحاربون حماس! هل سيدافعون عن جنودنا في لاهاي، من سيحمي الاستيطان، ومن سيعبد الشوارع بالضفة .. ما يجري نكتة وتضليل سخيف!".

وأردف نتنياهو: هم يخافون منا ويخافون الانتخابات، رأينا الانتخابات في سوريا وكيف نصّب بشار الأسد اثنين ينافسونه ثم فاز ب 95% بحجة الديمقراطية، هذه ليست ديمقراطية، ما يجري هنا محاولة إنشاء حكومة استسلام ورضوخ، يجب أن لا نقبل بإنشائها، كونوا ضد حكومة اليسار، وبعون الرب سننشئ حكومة يمين".

وكان بينيت، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده قبل كلمة نتنياهو هذه، اليوم الاحد، أن فرص تشكيل حكومة مع نتنياهو معدومة تماماً، كاشفًا عن سعي حزبه لتشكيل حكومة مع حزب "هناك مستقبل".