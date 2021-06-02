رئيس المخابرات المصرية يبحث مع وزير الحرب الإسرائيلي سبل تثبيت التهدئة الشاملة بغزة

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل بوزير الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس" في تل أبيب اليوم الاحد، حيث جرى بحث في آخر التطورات على الاراضي الفلسطينية.

وكالة تبناك الإخبارية_ تناولت المباحثات مناقشة التهدئة بين الجانبين الصهيوني والفلسطيني، ودعم السلطة الفلسطينية ومفاوضات ملف الأسرى والمفقودين.

وحضر اللقاء وفد رفيع المستوى برئاسة مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية اللواء (احتياط) أمير إيشيل، ووزير الدفاع زوهار فيلتي.

وقدم غانتس الشكر للواء كامل، وأكد على رغبته في تحقيق السلام على المدى الطويل والتنمية المستدامة بما يدعم استقرار الأوضاع بالمنطقة، وطلب نقل الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود مصر في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة وعلى العلاقات الأمنية الخاصة بين البلدين.