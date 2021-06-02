حماس: هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم اننا نحن لا نراهن على أي متغيرات داخل الكيان الإسرائيلي، فجميعهم نتاج مشروع صهيوني احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني.

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف برهوم في بيان، اليوم الاحد، إن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كياناً احتلالياً يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال.

وشدد على إننا نعول على إرادة شعبنا وعدالة قضيته ومقاومتة المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة.

وكان رئيس حزب "يمينا" المتطرف نفتالي بينيت، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم، أن فرص تشكيل حكومة مع بنيامين نتنياهو معدومة تماماً، كاشفًا عن سعي حزبه لتشكيل حكومة مع حزب "هناك مستقبل"