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الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم ويمنع إدخال البضائع والمحروقات إلى غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، لليوم العشرين على التوالي ويمنع إدخال البضائع والمواد التموينية والمحروقات لأهالي القطاع.
رمز الخبر: ۵۲۳۰۳
تأريخ النشر: 31 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أفادت لجنة تنسيق إدخال البضائع في غزة، بأن الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم التجاري منذ يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر الجاري ويمنع إدخال البضائع والمواد التموينية واحتياجات أهالي القطاع تحت حجج واهية.

كما يمنع الاحتلال إدخال المحروقات من سولار وبنزين وغاز، إضافةً إلى منع ضخ السولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، ما تسبب في نقص الكهرباء الحاد على القطاعات الحيوية في غزة، ومن بينها القطاع الصحي والمستشفيات وقطاع الصرف الصحي، حيث اضطرت بعض البلديات أمس الأحد إلى تصريف المياه العادمة بدون معالجة إلى البيئة وإلى مياه البحر وهو ما يشكل خطرا على حياة المواطنين والبيئة البحرية.

وكانت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، قد أعلنت أمس عن إصلاح 4 خطوط كهرباء رئيسية تحمل طاقة تقدر ب(50) mw، كانت قد تعطلت منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأوضحت الشركة أن المتوفر حالياً من داخل الخط الأخضر بعد إصلاح الخطوط (120) mw، والمتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= (45) mw وهي مازالت تعمل بوقود يتم تأمينه من السوق المحلي بصعوبة، حيث لم تدخل أية شحنة وقود لمحطة التوليد من معبر كرم ابو سالم (ضمن منحة الوقود القطرية) منذ العاشر من مايو الجاري.

وذكرت أن مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (165)mw، فيما متوسط الطلب المتوقع على الكهرباء خلال اليومين المقبلين (480) mw، وهو مرشح للنزول خلال اليومين القادمين.

وأشارت إلى أن العجز الكلي في الطاقة الآن بلغ 69%، لافتة إلى أنها تأمل أن ينخفض خلال الأيام القادمة وفقا للمستجدات الحالية.

وقالت، "بناء على عودة الخطوط المتعطلة فإن جدول توزيع الكهرباء سيشهد تحسن ملحوظ في مختلف المحافظات ولكن العودة للجدول الذي كان معمولا به قبل العدوان مرهونا بتشغيل محطة التوليد بواقع 3 مولدات كما كانت قبل العدوان وهذا يتطلب السماح بإدخال شحنات الوقود المخصص لتشغيلها من معبر كرم ابو سالم ضمن منحة الوقود القطرية".

وأضافت أن "جدول توزيع الكهرباء الذي سيعمل به هو (6) ساعات وصل مقابل (12) ساعة فصل مع بعض الساعات الاضافية حسب المتاح، وسيصار لتطبيق جداول توزيع أفضل في حال توفر كميات كهرباء إضافية من المحطة عند تشغيلها بواقع 3 مولدات".

وبيّنت أن عودة الخطوط المتعطلة للعمل مجددًا لا يعني انتهاء أزمة الكهرباء في غزة حيث أن نصف كمية الكهرباء من محطة التوليد ما زالت غير متاحة، بسبب منع إدخال الوقود للمحطة، كما أن القطاع بحاجة لكمية كهرباء مضاعفة لسد العجز المتراكم منذ سنوات طويلة بسبب عدم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للكهرباء في غزة.

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