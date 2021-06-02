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بينيت يعلن قرب إسقاط نتنياهو:

سأبذل قصارى جهدي لتشكيل حكومة وحدة مع لبيد

أعلن زعيم حزب "يمينا" اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، إنه يعمل على تشكيل حكومة مع زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي يائير لابيد بدون رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
رمز الخبر: ۵۲۲۹۵
تأريخ النشر: 31 May 2021

وکالة تبناك الإخبارية_ صرّح زعيم حزب "يمينا" الإسرائيلي المتشدد، نفتالي بينيت، بأنه سيعمل بكل قوته من أجل تشكيل حكومة وحدة مع يائير لابيد، زعيم حزب "يش عتيد".

وقال بينيت، في مرتمرٍ صحفي، اليوم الاحد، "سأعمل بكل قوتي لتشكيل حكومة وحدة مع صديقي يائير لابيد"، مضيفًا "سننقذ إسرائيل من التلاعب"، حسب قوله.

وأشار بينيت إلى أن الحكومة المقبلة ستكون يمينية أكثر من الحكومة الحالية، حسب رأيه، وذلك نقلًا عن القناة الثانية عشر الإسرائيلية.

وهاجم بنيت رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي حاول مرارًا إقناعه بالانضمام إلى حكومة يشكلها، قائلاً: "لم يعد أحد يصدق نتنياهو. يريد أن يأخذ البلد كله والمعسكر الوطني بأكمله إلى جانبه الخاص".

وتمهد الخطوة الطريق أمام وضع حدٍ لحكم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي فشل سابقًا في التوصل لائتلافٍ حاكمٍ يحظى بدعم 61 نائبًا بالكنيست، على ضوء نتائج الانتخابات التي جرت في مارس الماضي.

وبموجب الاتفاق المتبلور فإن بينيت وزعيم حزب (هناك مستقبل) المكلف بتشكيل الحكومة يائير لابيد سيتناوبان على رئاسة الحكومة الجديدة.

وبحسب الاتفاق فإن بينيت سيترأس الحكومة حتى سبتمبر/أيلول 2023 ومن ثم سيترأس لابيد الحكومة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وستضم الحكومة الجديدة أحزاب يمينية وهي (إسرائيل بيتنا) و (يمينا) و (أمل جديد) ووسطية (هناك مستقبل) و (العمل) و (أزرق أبيض) و حزب (ميرتس) اليساري إضافة الى دعم نواب عرب.

وأجرت سلطات الاحتلال، في 23 آذار/مارس، رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 نيسان/أبريل 2019 و17 أيلول/سبتمبر من نفس العام و2 آذار/مارس من العام الماضي.

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