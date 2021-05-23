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نائب فرنسية تغادر حلقة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية بسبب انتقادها لإسرائيل

قطعت النائب الفرنسية دانيال أوبونو، مشاركتها خلال بث مباشر على قناة إسرائيلية بعد اتهامها بـ"معاداة السامية" لدفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۵۲۰۹۲
تأريخ النشر: 23 May 2021

وأدلت النائب التي تنتمي لحزب "فرنسا الأبية" اليساري، بتصريحات لقناة للقناة الإسرائيلية حول العدوان الإسرائيلي، وأعربت عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت: "لم يتم حل المشاكل التاريخية والبنيوية، فمصدر العنف والتوتر في غزة والقدس يمتد لما قبل هذه الهجمات".

وأردفت قائلة: "إذا لم تحل مشكلة الاستعمار والقدس، ولم يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، فإن التوتر سيستمر".

وتعليقا على تلك التصريحات، قال أحد الصحافيين المشاركين في البرنامج: "سيكون من المناسب تغيير اسم حزبكم، يجب أن يكون فرنسا الأبية الإسلاموية.. أنتم تمثلون حزبا معاديا للسامية وليس للصهيونية، ولا أخشى قول ذلك".

وإثر هذا الاتهام، غادرت أوبنو البث المباشر قائلة: "سأغادر البرنامج لأنه لا يمكن القبول بهذه الإساءات التي تفوهتم بها، ولن أسمح بالإساءة إلي في هذا البرنامج، ولن أضيع الوقت بالاستماع لمثل هذه الإساءات".

وأردفت بالقول: "أنهوا هذه المسرحية، لقد تحدثت لدقيقتين وتم اتهامي بمعاداة السامية في غضون ثوان"، وغادرت البث المباشر. واعتبر مقدم البرنامج أنه "لم تكن هناك إساءات" للضيف الفرنسي.

ويتبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المزاعم الإسرائيلية التي تجعل من انتقاد الصهيونية معاداة للسامية، وسن قوانين في هذا الإطار تجرم معاداة الصهيونية.

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