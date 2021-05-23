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الظهور العلني الأول لقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار منذ بداية العدوان

ظهر رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار علناً في مدينة غزة لأول مرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي عندما قدّم التعازي لعائلة قائد لواء غزة باسم عيسى الذي استشهد بقصف إسرائيلي.
رمز الخبر: ۵۲۰۸۶
تأريخ النشر: 23 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قد أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، عن استشهاد القائد باسم عيسى "أبو عماد"، قائد لواء غزة في الكتائب، مع مجموعة من رفاقه القادة.

وأضاف بيان القسام "إننا إذ نزف القائد الفذّ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد، صلى الله عليه وسلم، نالوا شرف الشهادة في أعظم المَواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويُذيقون العدو الويلات".

وقال قائد كبير في "سرايا القدس" "إن استشهاد القائد العزيز في "كتائب القسام" باسم عيسى وإخوانه، ومن قبلهم الشهداء القادة من السرايا سامح المملوك واخوانه، لهو دليل واضح على أن قادة المقاومة موجودون في قلب الميدان وبين جنودها، يتابعون المعركة ويديرونها"، مضيفاً أن استشهاد القادة يؤكد حالة التلاحم بين القيادة والشعب.

بدوره، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، فوزي برهوم اليوم الأربعاء، أن "استهداف القائد المجاهد باسم عيسى، قائد لواء غزة، وعدد من رفاقه، لن يرتد إلاّ في وجه العدو الصهيوني وقياداته المجرمة، وعليه أن يستعدّ لدفع الثمن".

وأضاف أن "دماء أبناء شعبنا وقيادات المقاومة غالية علينا جميعاً، وأن كل هذه الجرائم الصهيونية بحقهم لن تكسر شوكة "حماس"، ولن تثنيها عن الاستمرار في قيادة المعارك ضد العدو وإدارتها بكل قوة، وستزيدها إصراراً على المضي قدماً في هذا الطريق مهما بلغت التضحيات".

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