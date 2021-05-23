العامري: لا بدّ أن يعود العراق قوياً للقيام بمهامه وبمقدمتها نصرة فلسطين

حيّا رئيس تحالف الفتح هادي العامري في كلمة له خلال مؤتمر دعم المقاومة الفلسطينية، في العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، المقاومة الفلسطينية قائلاً "نحيي ونقبّل وجوه حماة بيت المقدس في المدن والقرى الذي شهدت الانتفاضة العامرة".

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف العامري "أنتم أيها المقاومون الفلسطينيون الشجعان فخر الأمة في مواجهة جيوش الاحتلال"، لافتاً إلى أن "صواريخ المقاومة الشجاعة وصمود أهلنا في الأرض المحتلة يكتبان تاريخاً جديداً للأمة".

كما أشار إلى أن "أكذوبة الجيش الذي لا يقهر انتهت للأبد رغم الدعم الأميركي اللامحدود أمام إرادة المقاومين"، مؤكداً أنه "لا بدّ من بلورة مشروع جديد يعطي الحق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء مشاريع الاحتلال".

وشدد رئيس تحالف الفتح أن "كل مشاريع التسوية انتهت لأنها بنيت على الباطل وعلى سرقة الأرض بالقوة"، مضيفاً "في نهاية المطاف ستنتصر إرادة الشعب الفلسطيني لأنها إرادة حق وتملك الكثير من عناصر القوة".

كما لفت العامري إلى أن" القدس ليست قضية قوم دون آخر إنما قضية كل الديانات وأحرار العالم"، مشيراً إلى أنه "رغم التضليل الإعلامي بدأ عصر جديد على مستوى العالم للتعاطف مع القضية الفلسطينية".

وقال إن "تأكيد كل العلماء من مختلف المذاهب والأديان على دعم القضية الفلسطينية نقطة قوة يجب استثمارها"، مؤكداً أن "اليوم هو زمن المقاومة والانتصارات أما زمن الهزائم والنكبة والنكسة فقد ولّى".

وتابع أنه "منذ 2000 كلّما دخلت المقاومة حرباً انتصرت فيها".

وتوجه العامري في كلامه إلى المسؤولين العراقيين قائلاً "لا بدّ أن يعود العراق قوياً للعب دوره في المنطقة والقيام بمهامه وفي مقدمها نصرة فلسطين"، مطالباً "الحكومة العراقية بفتح باب صناديق التبرع لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته".