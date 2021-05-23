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وسائل اعلام الاحتلال تتحدث عن انجازات المقاومة في جولة التصعيد

قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية أنه وخلال جولة التصعيد الأخيرة بين جيش الاحتلال وحماس، بدت إسرائيل في تخلف كبير وأظهرت تفوق حماس في المعركة.
رمز الخبر: ۵۲۰۸۴
تأريخ النشر: 23 May 2021

وأضافت الصحيفة العبرية، أن حماس حققت انجازات هائلة أهمها هو العنف الذي نشب داخل الأراضي المحتلة بين العرب واليهود، فجأة، وبدون قصد حيث يمكن لحماس أن تعرض نفسها كعامل يربط جزءاً من عرب الـ 48 بالمعركة ضد إسرائيل، لأول مرة منذ قيام إسرائيل.

وأشارت، أن الإنجاز الثاني الذي كان استغلالاً للفرصة، هو وضع حماس في مكان حامي القدس والحرم في نظر كل عربي ومسلم في العالم.

أما الإنجاز الثالث فكان وقوف حماس، على خلفية ضعف السلطة الفلسطينية، عاملاً سائداً في الساحة الفلسطينية.

والإنجاز الرابع هو كشف ضعف منظومة الدفاع ضد الصواريخ في إسرائيل أمام رشقات صواريخ عديدة تطلق في زمن قصير إلى النقاط ذاتها.

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