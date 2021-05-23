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الكاظمي يؤكد على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية

اكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية وادانة جرائم الاحتلال الصهويني".
رمز الخبر: ۵۲۰۸۳
تأريخ النشر: 23 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الكاظمي، خلال المؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، السبت، انه:" نجدد التاكيد على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية وادانة جرائم الاحتلال الصهويني".

واضاف" ندين الجرائم المرعبة الاختلال الاسرائيلي وانتهاكاته في غزة والقدس"، داعياً المجتمع الى" مغادرة نقطة الاختلاف والتوجه الى الانتخابات ومطالبون بتشجيع المواطننين".

وتابع الكاظمي" الانتخابات يجب ان تكون فرصة مناسبة لفتح افاق السلام في العراق"، مشددا بـ"ضرورة استعادة دور العراق الريادي في المنطقة".

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