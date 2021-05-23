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128 خرقا لقوى العدوان في محافظة الحديدة اليمنية خلال 24 ساعة

وأشار المصدر إلى رصد خمسة خروقات بقصف مدفعي لعدد 16 قذيفة و110 بالأعيرة النارية المختلفة.
رمز الخبر: ۵۲۰۶۹
تأريخ النشر: 23 May 2021

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية 128خرقاً خلال الـ24 الساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية (سبا) ان الخروقات المسجلة شملت غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والدريهمي.

وأشار المصدر إلى رصد خمسة خروقات بقصف مدفعي لعدد 16 قذيفة و110 بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

المصدر: سبأ نت

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