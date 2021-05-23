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قاليباف: ايران لن تتوانى لحظة في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم

وادى العدوان الى استشهاد 248 شخصا اكثر من 100 منهم نساء واطفال واصابة نحو الفين آخرین في قطاع غزة.
رمز الخبر: ۵۲۰۶۵
تأريخ النشر: 23 May 2021

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتوانى لحظة في تقديم الدعم الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد.

وكتب قاليباف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: ان ابناء امة ابراهیم (ع) ومحمد(ص) البواسل في فلسطين المظلومة مرغوا بالتراب انف الصهاينة الذين يعدون اكبر اعداء الله والانسانية في عصرنا.

واضاف: ان ايران لن تتوانى لحظة في تقديم الدعم الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد.

وختم قاليباف تغريدته بالقول: ان كل فلسطين ستكون غزة بعد اليوم.

يذكر انه بعد 12 يوما من العدوان الهمجي لكيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة تم اقرار وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني بدءا من الساعة الثانية من فجر الجمعة بطلب من الكيان ومن دون شروط مسبقة للمرة الاولى.

وادى العدوان الى استشهاد 248 شخصا اكثر من 100 منهم نساء واطفال واصابة نحو الفين آخرین في قطاع غزة.

وشهدت عملية "سيف القدس" التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على العدوان اطلاق آلاف الصواريخ على الكثير من المدن في مختلف ارجاء الارض المحتلة وفي مقدمتها تل ابيب وكذلك تم استهداف المستوطنات الصهيونية في محيط غزة ومعسكرات وقواعد عسكرية لقوات الاحتلال بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة.

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