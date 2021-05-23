مترجم: أحد عشر يومًا: داخل مقاربة بايدن سريعة التطور اتجاه الصراع بين إسرائيل وحماس

البيان الذي أطلقه السيناتور روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، رداً على العنف المستمر في إسرائيل وقطاع غزة كان قاسياً بشكل غير عادي- وأثار على الفور "ضجة" داخل البيت الأبيض، بحسب شخص مطلع.

قال مينينديز، الذي عادةً ما يكون مؤيداً قوياً لإسرائيل، "إن إسرائيل كانت تعدت الخطوط وتحتاج إلى شرح أفعالها، بما في ذلك تدمير مبنى شاهق في غزة "الأبراج" يحتوي على مكاتب إعلامية دولية لنشطاء تابعين لحركة حماس".

"هذا العنف يجب أن ينتهي، إن أي موت للمدنيين واليهود الأبرياء والعرب على حد سواء هو انتكاسة للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط."

لم ينسق مينينديز انتقاداته لحليف الولايات المتحدة مع الإدارة، كما أنه لم يعط البيت الأبيض تنبيهاً- مما دفع مساعدي الرئيس بايدن إلى فهم التحول في نبرة السناتور المؤثر وما يعنيه ذلك من مواقف الديمقراطيين السائدة اتجاه النزاع.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أنه لم يؤثر أي عضو في الكونجرس على تفكير بايدن أو استراتيجية البيت الأبيض، لكن المزاج السياسي المتغير أعطى مسؤولي الإدارة فرصة لمزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء الصراع.

كانت الرمال السياسية المتغيرة مكونًا رئيسيًا في استجابة بايدن المتطورة للنزاع في غزة، وهي أول أزمة سياسية خارجية كبرى لإدارته والتي يُنظر إليها داخل الإدارة على أنها انحراف غير مرحب به عن الأولويات الأخرى في الداخل والخارج. تمثل الحلقة أيضًا نقطة انعطاف واضحة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يعكس الشكوك المتزايدة تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق من الإجراءات الأخيرة للزعيم الإسرائيلي- فضلاً عن علاقته الحريصة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

نشطاء إسرائيل وحماس ,وافقو على وقف إطلاق النار في وقت متأخر من يوم الخميس، هكذا يكو قد انتهى 11 يومًا من القتال، ولكن فقط بعد أكثر من 80 مكالمة واتصال بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين إسرائيليين وعرب، بما في ذلك ست محادثات بين بايدن ونتنياهو، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المحادثات.

قال فرانك لوينشتاين، الذي كان مبعوثاً خاصاً لجهود السلام التي تبذلها إدارة أوباما، "إنها بيئة سياسية مختلفة جداً جداً يجب أن تأخذها كل من إدارة بايدن وإسرائيل بالاعتبار". السؤال هو: من يستطيع أن يمارس نفوذاً سياسياً على الإدارة؟ وأعتقد أنه لا يوجد شك في أنه كان هناك الكثير من الأصوات التقدمية العالية التي كان بايدن يستمع إليها هذه المرة ".

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الجمعة، بعد ساعات من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بالموافقة على مبادرة مصرية لوقف القتال، وقالت إسرائيل إن الهدنة غير مشروطة لكنها أعقبت حملة مدفعية ناجحة لتدمير البنى التحتية العسكرية لحركة حماس وقتل العديد من قادتها. وقالت حماس التي تحكم قطاع غزة أنها وافق أيضاً على الإقتراح المصري الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ادعى البيت الأبيض قدراً من الانتصار للمساعدة في إنهاء القتال بشكل أسرع مما كان عليه في الحلقات السابقة، حيث أشاد بايدن بالوسطاء المصريين وكرر دعم الولايات المتحدة في حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد المسلحين. في الوقت نفسه، بدا بايدن مدركاً للقلق الديمقراطي المتزايد من أن الدعم الانعكاسي لإسرائيل قد يأتي على حساب التعاطف مع الفلسطينيين.

قال بايدن يوم الجمعة عندما سئل عن السياسة المتغيرة بين الديمقراطيين: "لا يوجد تحول في التزامي وهو أمن إسرائيل، لا يوجد تحول على الإطلاق."

وقال بايدن إن التحدي التالي سيكون إعادة بناء المنازل والبنية التحتية في غزة دون إفادة حماس، ثم العودة إلى السياسة الأمريكية.

وأعتقد أن حزبي ما زال يدعم إسرائيل، ودعني أقول لك مباشرةً، ما لم تعلن المنطقة بشكل لا لبس فيه أنها تعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية مستقلة، فلن يكون هناك سلام ".

وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن القصف الجوي قتل 232 فلسطينيا بينهم 65 طفلا على الأقل. خلفت صواريخ حماس 12 قتيلاً في إسرائيل، اثنان منهم من الأطفال، ودفعت معظم سكان البلاد إلى الفرار مراراً وتكراراً بحثاً عن ملجأ.

جاءت نقطة محورية واضحة في الموقف الأمريكي تجاه القتال قبل أسبوع، في 15 مايو تحديداً، ذلك عندما دمرت غارة جوية إسرائيلية مبناً شاهقاً في قطاع غزة كان يضم مكتباً لأسوشيتد برس ومراكز إعلامية أخرى، وادعت إسرائيل أن المخابرات العسكرية التابعة لحماس تسيطر عليها.

علم موظفو إدارة بايدن بالضربة بالطريقة نفسها التي تعلم بها معظم العالم- من خلال صور الفيديو والحسابات الإخبارية، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الانخراط في الأزمة.

تحدث هذا الشخص وغيره من المطلعين على طريقة تعامل الإدارة مع الأزمة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة القضايا الدبلوماسية الحساسة.

النائبة رشيدة طليب (عن ولاية ميتشيغان)، أول فلسطينية أميركية تنتخب في الكونغرس الأمريكي، كانت من بين الديمقراطيين الذين شككوا علناً في تفسير إسرائيل. لكن جعل مينينديز يعبر عن غضب مماثل بلورة معضلة البيت الأبيض، العالقة بين سياسة خارجية حتمية لدعم إسرائيل وتزايد الاستياء في الداخل.

في بيانه بعد الضربة، كرر مينينديز حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وهو موقف قياسي من الحزبين يشترك فيه بايدن ويتساءل بشكل متزايد من قبل الديمقراطيين الأصغر سنا والأكثر ليبرالية. لكن مينينديز أضاف: "إنني منزعج للغاية من التقارير التي تتحدث عن أعمال عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين أبرياء في غزة، فضلاً عن استهداف إسرائيل لمبانٍ تضم وسائل إعلام دولية".

لم يتحدث منينديز وبايدن منذ أن أصدر السناتور بيانه، وفقًا لشخص مطلع على العلاقة.

أثناء المعركة، قدم مينينديز رسالته المكونة من فقرتين إلى بايدن وفريقه فرصة لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع نتنياهو. كان الضغط ذو شقين: أظهر بعض الأدلة على أن الضربة كانت مبررة وإنهاء الصراع بسرعة، كما قال أشخاص مطلعون على الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية.

قال أحد المسؤولين الأمريكيين: "لقد ساعدنا ذلك بصراحة".

تحول موقف الإدارة من تلك النقطة، من الدعم المبدئي غير المشروط للإجراءات الإسرائيلية إلى الدعم المخفف بالإشارة إلى الحقوق الفلسطينية والضغط على نتنياهو لإنهاء الصراع.

استخدم بايدن نبرة ودية في 12 أيار في أول مكالمة هاتفية أجراها مع نتنياهو منذ بدء القتال قبل يومين، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشة.

قدم مساعدو بايدن لاحقاً بياناً قدم دفاعاً قوياً عن إسرائيل، إذ أدان بايدن هجمات حماس الصاروخية ونقل "دعمه الثابت لأمن إسرائيل وحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها، وحماية المدنيين".

في اليوم التالي، بدا أن بايدن لا يزال يدعم العملية الإسرائيلية دون تحفظ، قائلاً إنه لم ير "رد فعل مبالغ فيه". بحلول ذلك الوقت، بعد ثلاثة أيام من النزاع المسلح، قُتل 85 فلسطينيًا في غزة، من بينهم صبيان يلعبان خارج منزلهما في بلدة بيت حانون جنوب قطاع غزة. وقتل عشرة اسرائيليين.

لكن بعد هجوم إسرائيل على مبنى شاهق في 15 مايو، تغيرت لهجة الإدارة مع تغيير نبرة مينينديز.

عرض بايدن- الذي ولدت نظرته المستاءة لنتنياهو في بعض الأحيان من علاقة سياسية وعرة في بعض الأحيان- دعماً أكثر تحفظاً لإسرائيل في مكالمتهما الهاتفية الثانية يوم الإضراب. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن "أثار مخاوف بشأن سلامة وأمن الصحفيين وعزز الحاجة إلى ضمان حمايتهم".

في اليوم التالي، متحدثاً في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن، أضاف وزير الخارجية أنطوني بلينكين أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل "تفاصيل إضافية بشأن تبرير" هجومها على مبنى شاهق، لكنه "لم ير أي معلومات قدمت."

في الأيام التي تلت ذلك، أكد مسؤولون إسرائيليون أن المعلومات الاستخباراتية التي تظهر أن المبنى كان يؤوي مقاتلي حماس قد تم تقاسمها مع الولايات المتحدة، في حين حث المسؤولون الأمريكيون بشكل خاص إسرائيل على نشر المزيد من المعلومات. وصف أحد الأشخاص المطلعين على الأحداث السخط وعدم التصديق بين مساعدي بايدن، الذين اعتقدوا أنه مهما كان المبرر، فإن الإضراب لم يكن مفيداً في أحسن الأحوال.

وقال دينيس أ. روس، المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط في عهد الرئيسين الديمقراطيين والجمهوريين: "إنها بالتأكيد تبدو وكأنها نقطة تحول لأن الإسرائيليين كانوا بطيئين جدًا في إيصال المعلومات الاستخباراتية التي لديهم والتي بررت ذلك كهدف". "لو تم نقل هذا في الوقت المناسب وإذا كانت المعلومات الاستخباراتية مقنعة، لكان ذلك شيئاً واحداً ، ولم يكن كذلك حقًا."

ولكن، أضاف روس، ببدء المناقشات عن قناعة بأن لإسرائيل حقاً مطلقاً في الدفاع عن نفسها، أثبتت إدارة بايدن أيضاً "حسن نيتها" لإسرائيل. قال، ملخّصاً موقف الولايات المتحدة الافتتاحي: "لقد أصبت بـ 4000 صاروخ من المنزل المجاور، لا يمكن تصوّر أنه ليس لديك الحق في الرد، ولا يمكن تصوّر أنه لا يوجد ثمن يجب دفعه".

وقال إن ذلك ساعد في شراء بايدن بعض النفوذ الإضافي عندما قررت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دفع حليفها بقوة أكبر نحو وقف إطلاق النار مع تفاقم الأزمة.

نتنياهو، الذي يواجه الاضطرابات السياسية الخاصة به في بلده ، وجد جمهوراً متشككاً بشكل متزايد بين المشرعين الديمقراطيين الأمريكيين غير مينينديز. هناك تحول في المشاعر العامة لدى الحزب الديمقراطي مع نواب مثل طليب، وهي من منتقدي إسرائيل بشكل متكرر، الهجمات على الفلسطينيين بحركة العدالة العرقية في الولايات المتحدة.

وقالت طليب في كلمة ألقتها في مجلس النواب بعد عدة أيام من اندلاع القتال: "من واجبنا إنهاء نظام الفصل العنصري الذي عرّض الفلسطينيين لعقود لمعاملة غير إنسانية وعنصرية".

يوم الثلاثاء، تحدثت أيضاً على انفراد مع بايدن لعدة دقائق عندما زار مصنع سيارة فورد الكهربائية في ديربورن، ميشيغان، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 50 في المائة من الأمريكيين العرب. بعد فترة وجيزة، أثناء حديثه في المصنع، شكر بايدن طليب لكونها "مقاتلة" وقال إنه كان يصلي من أجل "جدتها وعائلتها" في الشرق الأوسط.

يوم الخميس، السناتور بيرني ساندرز، هو يهودي، قدم مقترح يرفض فيه بيع الولايات المتحدة 735 مليون دولار من الأسلحة الموجهة بدقة لإسرائيل، مرددًا مشروع قانون مماثل في مجلس النواب. قال أحد موظفي هيل الديمقراطي إن العديد من الديمقراطيين الذين يدعمون إسرائيل أصبحوا محبطين بشكل متزايد من نتنياهو وحكومته.

كان وزير الدفاع لويد أوستن والجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، على اتصال شبه يومي مع قادة الجيش الإسرائيلي، وكانا يتمتعان بما وصفه المسؤولون الأمريكيون بإدراك جيد للأهداف التي أرادت إسرائيل ضربها و تقدمه في تدني تلك القائمة.

مع تقصير القائمة، ازداد صبر الولايات المتحدة. جادل المسؤولون الأمريكيون بأنه مع مرور الوقت، يجب على الجيش الإسرائيلي أن يوازن بين الضرورة العسكرية المشروعة لتدمير مواقع الصواريخ والأهداف الأخرى مقابل الخسائر في الأرواح والمكانة الدولية من أخذ الصراع بعيدًا.

كان التغيير واضحا في تصريحات عامة هذا الأسبوع.

يوم الإثنين، تحدث بايدن مع نتنياهو للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة و "أعرب عن دعمه لوقف إطلاق النار"، بحسب بيان البيت الأبيض للاتصال. في حين أن هذا قد يبدو معتدلاً، إلا أنه يمثل بداية ساعة العد التنازلي للدعم الأمريكي الصوتي.

كان استخدام كلمة "وقف إطلاق النار" مهمًا، لأن إسرائيل ترفض عمومًا المصطلح على أساس أنه ينطوي على اتفاق بين حكومة وحكومة، وبالتالي يضفي شرعية غير ضرورية على حماس. زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل (جمهوري من كنتاكي)، على سبيل المثال، قال إن وقف إطلاق النار يمثل مشكلة لأنه "لا يوجد تكافؤ أخلاقي" بين حماس وإسرائيل.

يوم الأربعاء، في محادثته الهاتفية الرابعة مع نتنياهو، وجَّه بايدن تحذيره الأكثر صرامة حتى الآن. لم تشر قراءة مقتضبة للدعوة- ​​سوى إلى ثلاث جمل- إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وقال إن بايدن "أبلغ رئيس الوزراء أنه يتوقع وقفاً كبيراً للتصعيد اليوم على طريق وقف إطلاق النار".

اللغة المقتطعة للبيان لم تغيب عن الديمقراطيين أو المسؤولين الإسرائيليين أو مراقبي الشرق الأوسط القدامى. لقد عكست المحادثة بين بايدن ونتنياهو وصفها شخص مطلع عليها بأنها صريحة ومباشرة، لكنها ليست مثيرة للجدل.

أخبر بايدن نتنياهو بما قاله المسؤولون الأمريكيون الآخرون للمسؤولين الإسرائيليين منذ إطلاق بيان مينينديز: الأرضية السياسية في واشنطن كانت محفوفة بالمخاطر بالنسبة لنتنياهو إذا ضغط على الصراع أكثر من ذلك بكثير. بعبارات فظة بشكل غير عادي، قال بايدن لنتنياهو إنه "يتوقع" أن يرى الصراع ينتهي في ذلك اليوم.

من جانبه، قال شخص آخر، إن نتنياهو كان يعلم أن الرسالة قادمة. وكانت حكومته قد أعطت بالفعل إدارة بايدن مؤشراً على أن قائمة حماس المستهدفة آخذة في التقلص، وإن لم تكن مستنفدة.

قال شخص مطلع على أفكار البيت الأبيض، إن فريق بايدن لم يكن قلقاً عندما استمرت الضربات العسكرية الإسرائيلية على قدم وساق يوم الأربعاء. اعتقد البيت الأبيض أن إسرائيل كانت تتجاوز بضعة أهداف أخرى من قائمتها ومن ثم ستشارك في الجهود الجارية من أجل وقف إطلاق النار. قال الشخص المطلع على تفكير البيت الأبيض أن هذا ما حدث إلى حد كبير.

الموعد النهائي الذي نقله بايدن، رغم أنه غير رسمي وغير قابل للتنفيذ، كان أيضاً غير مسبوق تقريباً.

لم يمتثل نتنياهو على الفور، واستمر في الضغط على الحملة الجوية حتى يوم الخميس حتى مع تبلور مفاوضات وقف إطلاق النار. لقد شاركت مصر في الدبلوماسية المعقدة، إذ عملت كوسيط مع مقاتلي حماس.

وأجرى بايدن مكالمتين هاتفيتين أخريين مع نتنياهو يوم الخميس، إحداهما بعد إعلان وقف إطلاق النار.

قال العديد من الخبراء إن المخاطر التي تتعرض لها إسرائيل سياسياً تنطوي على خطر تفوق الفوائد المحتملة إذا لم توافق الدولة على وقف إطلاق النار.

"أنت تخاطر بوقوع حدث كارثي حيث تقتل عددًا كبيرًا من الأشخاص مما يؤدي إلى إنشاء مثل هذا السيل بحيث يصعب عليك الصمود، ومن وجهة نظرك الخاصة، سيكون من الصعب عليك تقديم نفسك، هذا ما قاله "روس".