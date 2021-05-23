مترجم:جبهة غزة، جبهة لبنان

يوسي يهوشوع/ يديعوت احرونوت

تقييم:

وسط احتدام القتال الإسرائيلي الفلسطيني، وتفاقم الخسائر الاقتصادية التي مُنيت بها إسرائيل في غضون أيّام قليلة، والتي عادلت خسائر عدوان عام 2014 حيث أغلقت المصانع والمطاعم والمنشآت السياحية أبوابها، فيما تقدَّم ما يزيد على 4500 مستوطن بدعاوى تعويضات من جرّاء الأضرار المباشرة التي لحقت بأعمالهم، ووسط الاحتجاجات الهائلة على المستوى العالمي والذي يساند القضية الفلسطينية، بدأ كيان الاحتلال يروّج لفكرة أن "ايران ستبدأ بتحريك حزب الله على الحدود اللبنانية الفلسطينية لمواجهة اسرائيل ومساندة الفلسطينيين" و بدأت ببث تقارير عن استنفار واسع لمقاتلي "حزب الله" على الحدود، وأنه من المحتمل أن تتوسع عمليات القتال بين اسرائيل وفلسطين، إلى مواجهات على جبهات أخرى، ومنها جبهة جنوب لبنان. الهدف من هذه الشائعات هو بثّ القلق والخوف داخل الساحة اللبنانية وخصوصًا لمعارضي سلاح حزب الله، فإسرائيل بدأت تلتمس الهزيمة والمرارة، لإنها خسرت الكثير، وخاصة أنها كانت تتصور أن ملف القدس عزل عن القضية الفلسطينية ولا تريد أن تخسر في ساحات أخرى، فإذا بها ترى في الميدان الآن أن القدس في قلب هذه القضية بالنسبة لأغلب سكان العالم.

بينما يتزايد الضغط الأمريكي على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى مع الاستعراض بالمعارضة من نتنياهو، فإن الواقع على الأرض يتحدث:

العملية العسكرية في غزة؛ ربما يكون ما تعرض للهجوم في الأيام الأخيرة قد تسبب في إلحاق الضرر بحركة حماس، لكنه في نهاية المطاف حماس لا تزال نفس الشيء.

حتى الليلة الماضية، "الجيش الإسرائيلي" وجهاز الأمن العام غير قادرين على الوصول إلى كبار مسؤولي حماس - الضيف، السنوار وعيسى. تم الهجوم على مراكز ثقل التنظيم، هذا إنجاز، لكنه لا يعادل حتى الآن إلحاق الأذى بالضاحية في بيروت، مركز حزب الله العصبي.

في جولات القتال العادية، مثل تلك التي حدثت منذ فك الارتباط، كان من الصواب الاستمرار في العمل في غزة وضرب حماس والجهاد الإسلامي. لكن الآن هناك توحيد لكل الساحات ضد "إسرائيل": حزب الله يقوم بتسخين الحدود، والتصعيد في الضفة الغربية يزداد، وبدء انتفاضة عرب الداخل وقعت. لذلك من الأفضل أن تتخذ القيادة السياسية قرارًا مستنيرًا، من الرأس تجني ثمنًا من كل من الأعداء على حدة.

الساحة الأكثر إثارة للقلق هي الساحة الشمالية. حيث نفذت اطراف ما قصف صاروخي يوم أمس على الكريوت بموافقة حزب الله ونصرالله. هذا هو أهم إطلاق نار على "إسرائيل" منذ حرب لبنان الثانية. تم تنفيذ إطلاق نار مماثل في عملية الجرف 2014، ولكن لفترة وجيزة في الجليل. ويأتي حادث أمس بعد إطلاق نار على الجليل الأسبوع الماضي سقط في البحر، أعقبه إطلاق صواريخ سقطت في الأراضي اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، سمح حزب الله بأعمال احتجاج على السياج الحدودي بالقرب من المطلة، وفي يوم الثلاثاء اخترقت طائرة بدون طيار من سوريا تم اعتراضها في وادي الينابيع.

قال المقيِّمون إنهم لم يستبعدوا احتمال أن تكون إيران تدير وتنظم جميع الساحات. حزب الله يوافق ويشجع المنظمات الفلسطينية على إطلاق النار. ومنطقة صادقين التي أطلقت منها الصواريخ من معاقل نصر الله. لا أحد يقترب من هناك في دائرة نصف قطرها خمسة أميال دون إذنه.

بالنسبة لحماس، يعد تجنيد حزب الله إنجازًا آخر. هذا هو المكان المناسب لذكر أنه حتى يومنا هذا، في سيناريوهات "الجيش الإسرائيلي" لحملة شاملة ، يتم شنها ضد حزب الله ، وحماس هي التي تنضم.

حزب الله مستعد للمجازفة الكبيرة بالتضامن الى حد شن حملة مقلقة. الإشارة هنا: إذا استمرت "إسرائيل" في العمل في غزة، فستكون مطالبة بجبهة ثانية. لم يعد هذا تماهيًا مع حماس ولكنه خطر حقيقي من اندلاع تصاعد.

رغم ذلك، لا يجب أن نخيف أنفسنا من معرفة أمر حزب الله. لقد ردعت حرب لبنان الثانية نصرالله وهو مدرك لقدرات "الجيش الإسرائيلي" التي تحسنت بشكل كبير منذ عام 2006.

في غزة، يتم إجراء جراحة دقيقة في ظل أشد قيود القانون الدولي صرامة. ستبدو الحرب في الشمال مختلفة تمامًا، في نطاق وكثافة الهجمات، مع وجود عدد هائل من الأهداف.

رئيس الوزراء حدد أهدافا للقتال: ضرب حماس وزيادة الردع. هذا بالطبع مفتوح للتفسير، ولكن إذا كانت هذه هي الأهداف، فإن "الجيش الإسرائيلي" مقتنع بأنهم حققوها، وبالتالي يمكن إنهاء العملية. ومن ثم هناك بالفعل فائدة هامشية متناقصة.

في النهاية كل قرار على المستوى السياسي يقع على عاتق رئيس الاركان افيف كوخافي. من الصعب أن يشرح للجمهور عزلته وثقل المسؤولية التي يحملها. الأحداث في الشمال ستدفع "إسرائيل" إلى وقف إطلاق النار ،

وهنا من الضروري أن نتذكر أنه حتى نهاية عملية الجرف 2014 ، كانت هناك سبع عمليات وقف لإطلاق النار ، وربما ثمانية.

يجب توخي الحذر لتجنب وقوع خسائر بسبب الشعور بأن القتال قد انتهى. وتذكر أيضًا أنه لن تتحدث أي جهة إسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار. هذا سيحدث في تقارير وسائل الإعلام العربية التي ستأتي، إذا جاءت، بعد ساعات قليلة من الهدوء.