مترجم: أظهرت الحرب بين إسرائيل وحماس التهديد الصاروخي الإيراني

نشر موقع بلومبرغ في 22/5/2021 مقالًا للمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتقارير والتحليل، سيث ج. فرانتزمان (Frantzman) بعنوان " أظهرت الحرب بين إسرائيل وحماس التهديد الصاروخي الإيراني". المقال على درجة من الأهمية لأنه يكشف دور تزويد إيران العراق واليمن وفلسطين ولبنان بالقدرات الصاروخية وكيفية بنائها في تغيير الصراع في المنطقة. بهذا المعنى، يعترف الكاتب بطريقة غير مباشرة بنصرة إيران لشعوب المنطقة ضد مشاريع الاحتلال والعدوان. ويقرّ الكاتب بأن " المساعدة الإيرانية، التي قدمها الحرس الثوري الإسلامي، غيرت قواعد اللعبة" في معركة غزة الرابعة. ويلفت المقال إلى التهديد المتزايد للصواريخ الإيرانية لكل من أمن "إسرائيل" والقواعد الأمريكية العسكرية في المنطقة، في ظل ثغرتين كشفتهما المعركة الأخيرة: ضعف القبة الحديدية والكم الصاروخي الضخم. ومن باب التحريض يضع "معظم الدول العربية المتحالفة مع الغرب وأكثر طرق التجارة حيوية في العالم" ضمن المدى الجغرافي "للتهديد".

تزود طهران وكلائها وشركائها بأسلحة متطورة بشكل متزايد.

بالنسبة الى العالم المشاهِد، عرِّفت حرب غزة الرابعة بصور صواريخ تخطط سماء الليل. بينما يجري الجانبان تقييمًا وسط وقف إطلاق النار، ستقفز نقطة بيانات واحدة لدى المخططين العسكريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط: أطلقت حماس أكثر من 4000 مقذوفًا في 11 يومًا من القتال.

هذه زيادة كبيرة في معدل إطلاق النار مقارنة بحرب غزة 2014، عندما أطلقت حماس 4،500 في 50 يومًا. ومما يثير القلق تمامًا هو تحسين جودة ترسانة حماس: في النزاع الأخير، كانت قادرة على إطلاق مقذوفات إلى داخل إسرائيل أكثر من ذي قبل. كما استخدمت حماس ما يسمى بـ "الطائرات الانتحارية بدون طيار" والتي، على عكس صواريخها، يمكن توجيهها إلى أهداف محددة.

هذا جزء من نمط يتطور عبر المنطقة. استخدم "المتمردون" الحوثيون اليمنيون بشكل متزايد صواريخ وطائرات مسيرة متطورة ضد المملكة العربية السعودية، كما فعلت "المليشيات الشيعية" في العراق ضد القوات الأمريكية.

إلى حد بعيد، فإن المخزون الأكبر والأكثر تقدمًا ينتمي إلى حزب الله اللبناني، والذي يتضمن صواريخ دقيقة التوجيه بالإضافة إلى صواريخ قد يتم إطلاقها يومًا ما من طائرات بدون طيار بعيدة المدى.

كل هذه الترسانات بحوزة جهات فاعلة غير حكومية تشترك في مصدر مشترك: إيران. في السنوات الأخيرة، زودت الجمهورية الإسلامية هذه المجموعات، الأعضاء الرئيسيين في شبكة طهران الواسعة من الوكلاء والشركاء، بعشرات الآلاف من الصواريخ والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى التكنولوجيا اللازمة لبنائها. بهذه العملية، غيّرت الصراع بشكل أساسي في الشرق الأوسط.

كان استخدام الصواريخ والصواريخ في الحرب من اختصاص الدول - يتذكر الإسرائيليون صواريخ سكود من عراق صدام حسين في عام 1991 – لأنهم كانوا هم وحدهم الذين يستطيعون تحمل تكلفة مكونات الصواريخ المعقدة وإنتاجها. استنادًا إلى التكنولوجيا الروسية والصينية والكورية الشمالية، انتشرت القذائف والصواريخ مثل سكود وغراد وكاتيوشا في جميع أنحاء العالم بعد إدخالها في منتصف القرن الماضي.

كانت إيران مستفيدًا رئيسيًا، حيث قامت ببناء برنامج صاروخي وصواريخ باليستية مثير للإعجاب أثناء خضوعها للعقوبات، حتى أنها وسعت مدى بعض صواريخها إلى أكثر من 1000 كيلومتر. كما أصبحوا أكثر دقة: بعد أن قتلت طائرة أمريكية بدون طيار القائد الإيراني قاسم سليماني في بداية عام 2020، ردت الجمهورية الإسلامية باستهداف قاعدة أمريكية في العراق.

حتى وقت قريب، لم يكن لدى المجموعات "المتطرفة والإرهابية" صواريخ بعيدة المدى. في عام 2001، عندما بدأت حماس في استخدام الصواريخ، المعروفة باسم صواريخ "القسام"، كان مدى هذه الصواريخ يبلغ عدة كيلومترات. لكن المساعدة الإيرانية، التي قدمها الحرس الثوري الإسلامي، غيرت قواعد اللعبة. وتستهدف حماس الآن بشكل منتظم تل أبيب، على بعد 66 كيلومترًا من غزة، وتزعم أن صاروخ "عياش" يمكن أن يصل إلى 250 كيلومترًا.

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن حماس تمتلك الآن نحو 15 ألف صاروخ. تم تهريب بعضها من إيران ولكن معظمها من صنع غزة بمعرفة إيرانية. يُعتقد أن حزب الله وسع ترسانته من حوالي 15 ألف صاروخ في عام 2006 إلى أكثر من 130 ألف صاروخ، على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لاعتراض خط إمداد الحرس الثوري الإيراني عبر سوريا.

تم العثور على مكونات وأجهزة قدمتها إيران في صواريخ وطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون اليمنيون على المملكة العربية السعودية. اعترضت البحرية الأمريكية شحنات أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن.

تمتلك الميليشيات الشيعية العراقية الخط المباشر إلى مصانع الذخيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بفضل سهولة اختراق الحدود مع إيران. تتمتع العديد من هذه المجموعات بميزة إضافية تتمثل في رعاية الدولة: فهي جزء من وحدات الحشد الشعبي التي تم دمجها كقوة شبه عسكرية حكومية في عام 2018. وفي العام التالي، تمكنوا من الحصول على صواريخ وطائرات بدون طيار لاستهداف المنشآت الأمريكية في قواعد الجيش العراقي.

من خلال هذه المجموعات، باتت الصواريخ الإيرانية تهدد الآن مساحة 5000 كيلومتر من الشرق الأوسط، من لبنان وسوريا، عبر العراق وصولاً إلى اليمن ومضيق باب المندب. ضمن نطاق هذه الترسانة توجد إسرائيل ومعظم الدول العربية المتحالفة مع الغرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من المواقع العسكرية الأمريكية - ناهيك عن أكثر طرق التجارة حيوية في العالم.

إذا كانت حرب غزة قد أظهرت التهديد المتزايد للصواريخ الإيرانية، فإن رد إسرائيل على هجمات حماس أظهر صعوبة الدفاع ضدها. يعني الحجم الهائل للقذائف الواردة أن بعضها قد اجتاز نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي؛ قتل 12 إسرائيليا. بالنسبة للمخططين العسكريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فهذه نقطة بيانات مزعجة أخرى.