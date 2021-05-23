هذا هو حجم الأضرار التي أصابت الكيان الصهيوني جراء صواريخ المقاومة

كشف موقع كالكالست العبري، عن إحصائية أوّلية للأضرار المدنية جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة.

وجاء في الاحصائية: حوالي 5300 تقرير عن أضرار منها - 3400 مبنى بشكل كلي أو جزئي - 1700 مركبة - المئات من المعدات الأخرى والمساحات الزراعية وغيرها - هناك 2300 من تقارير الأضرار في منطقة تل أبيب ومحيطها - 2600 في مدن الجنوب.

ودخل وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ، في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد نحو 11 يوماً من بدء العدوان على القطاع.

وعلى الفور، سمعت أصوات إطلاق نار بالهواء ومفرقعات نارية في قطاع غزة، بينما خرج المئات إلى الشوارع ابتهاجاً بانتصار المقاومة.

نورنيوز-وكالات