أبرز التصريحات الأمريكية منذ بداية الحرب على غزة

اجتمع وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن بوزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، وندد الوزير بلينكن بالهجمات الصاروخية التي تستهدف إسرائيل وأعرب عن قلقه من المواجهات في القدس.

أعلنت الخارجية الأمريكية، انحياز إدارة جو بايدن بشكل كامل لإسرائيل، في التصعيد الذي يجري بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، لا سيما في غزة والقدس. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، "سنواصل دعم اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وجيرانها العرب".

دعا السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، الاثنين، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة فرض العقوبات على أنصار الله في اليمن، جاء ذلك بعد مصادرة شحنة الأسلحة في بحر العرب.

في بيانٍ مشترك حول القدس، صادر عن أعضاء مجلس النواب الأميركي أكّدوا أن "ما يجري حالياً يتزامن مع خطط الحكومة الإسرائيلية للمضي قدماً بطرد فلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في انتهاك مباشر للقانون الدولي ومعاهدة جنيف والحقوق الانسانية الاساسية".

ندد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية على أهداف في إسرائيل، واعتبر أن الأخيرة لها الحق في الدفاع عن النفس.

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في بيان بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والداخل المحتل وردّ المقاومة الفلسطينية، إنه "تحت حكم بايدن، أصبح العالم أكثر عنفاً واضطراباً لأن ضعف بايدن وعدم دعمه لـ"إسرائيل" يؤدي إلى هجمات جديدة على حلفائنا".

قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، إن "هناك قلق للغاية من الصراع المتنامي في "إسرائيل" وفلسطين، مرة أخرى نرى كيف يمكن للأعمال غير المسؤولة للمتطرفين اليمينيين المتحالفين مع الحكومة الإسرائيلية أن تتصاعد بسرعة إلى حرب مدمرة".

قال موقع ذا هيل (The Hill) الإخباري الأميركي إن الغضب في أوساط الديمقراطيين الأميركيين يتصاعد إزاء تصرفات إسرائيل في المنطقة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في بيان بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والداخل المحتل وردّ المقاومة الفلسطينية، إنه "تحت حكم بايدن، أصبح العالم أكثر عنفاً واضطراباً لأن ضعف بايدن وعدم دعمه لـ"إسرائيل" يؤدي إلى هجمات جديدة على حلفائنا".

دعا السيناتور الجمهوري البارز جيم ريش وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى ضرورة أن يعالج أي اتفاق نووي مع إيران سلوكها الإرهابي في المنطقة.

كشف موقع "أكسيوس" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث الثلاثاء إلى نظيره المصري عباس كامل. وقال البيت الأبيض إن سوليفان ناقش "خطوات لإعادة الهدوء خلال الأيام المقبلة" مع المسؤولين المصريين".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه كلّف هادي عمرو نائب مساعده لشؤون إسرائيل والفلسطينيين، بالتوجه إلى المنطقة على الفور واللقاء مع قادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي سياق متصل دعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر إلى "التهدئة وأضافت: "مع الدخول في فترة حساسة، سيكون ضروريا التشجيع على تهدئة التوتر وتجنب مواجهة عنيفة".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب فيه عن أمله بإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عاجلا وليس آجلا".

بعث 25 نائبا بالكونغرس الأمريكي برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين يحثونه فيها على ممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل لمنعها من تهجير الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

هاجمت النائبة الديمقراطية في الكونغرس، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الرئيس الأمريكي، جو بايدن بعد قوله إن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها"، معتبرة أنه "يقف إلى جانب الاحتلال".

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه لممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، قائلا إنه “لا يرى مبالغة كبيرة” في ردها على الهجمات الصاروخية التي تشنها حركة حماس.

. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس إن مصر وتونس ودولا أخرى في المنطقة "يمكنها أن تلعب دورا في المدى القريب لتهدئة الصراع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على أن الهجمات الصاروخية من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل يجب أن تتوقف.

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى خطر السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بسبب التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، ناصحة مواطني الولايات المتحدة بمراجعة خططهم إزاء هذه الرحلات.

قال الديمقراطي بيرني ساندرز في تغريدة له أن "دور الولايات المتحدة يجب أن يكون في الجمع بين شعوب المنطقة، وليس فقط دعم الحكومة اليمينية الإسرائيلية".

دعا السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز الرئيس جو بايدن لاختيار شخصية "قادرة على التواصل مع الفلسطينيين" لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل. وأضاف أن "دور الولايات المتحدة يجب أن يكون في الجمع بين شعوب المنطقة، وليس فقط دعم الحكومة اليمينية الإسرائيلية".

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة: "هدفنا يكمن في العمل على تهدئة وسلام مستدام في قطاع غزة... ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

نقلت قناة "CNN" عن مسؤولين مطلعين أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتبر أن الأزمة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني "لن تمضي وقتا طويلا".

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في تغريدة نشرتها يوم السبت عبر "تويتر" عقب تدمير إسرائيل برج الجلاء في قطاع غزة: "تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين للتأكيد أن سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية أساسية".

أكد الرئيس والمدير التنفيذي لـ"أسوشيتد برس" الأمريكية، غاري برويت، أن الوكالة "مصدومة ومذعورة" من الهجوم الإسرائيلي على برج الجلاء في قطاع غزة الذي تضمن مكاتب لوسائل إعلام دولية.

تعهدت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين في حال سعيهم إلى تحقيق هدنة وسط تصاعد مستمر للصراع بين الطرفين.

حث وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، نظيره الإسرائيلي "بيني جانتس"، على إنهاء العمليات العسكرية ضد قطاع غزة "في أقرب وقت".

طالب السيناتور "بيرني ساندرز"، الإدارة الأمريكية بمراجعة المساعدات العسكرية السخية التي تمنحها إلى إسرائيل، مؤكدا أن حجم الدمار التي ارتكبته الأخيرة في قطاع غزة مُفرِط وغير قانوني وينتهك حقوق الإنسان.

كتب بلينكن في تغريدة: "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث أعمال العنف الجارية في إسرائيل والضفة الغربية وغزة. يتعين على جميع الأطراف خفض التصعيد، ويجب على العنف أن يتوقف فورا".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقطع فيديو، مساء الأحد، إن الفلسطينيين والإسرائيليين "يستحقون سويا العيش في أمن وسلام".

دعا مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وجاءت الدعوة من قبل السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، والسيناتور الجمهوري، تود يونغ. وبحسب البيان فإن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من هجمات حماس الصاروخية، بما يتناسب مع التهديد الذي يواجهه مواطنوها".

قالت المعلقة في صحيفة “نيويورك تايمز” ميشيل غولدبيرغ، إن “خطة كوشنر الغريبة للسلام قد فشلت".

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تعتمد على مسؤولين مصريين كبار للضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

يعتزم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، غريغوري ميكس، مراسلة إدارة الرئيس جو بايدن لطلب تأجيل بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار.

انتقدت النائبة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر، موافقة إدارة الرئيس جو بايدن على تزويد إسرائيل بأسلحة عالية الدقة بـ735 مليون دولار، معتبرة أن هذا الأمر "ضوء أخضر لاستمرار التصعيد".

أعرب وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن لنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، عن قلقه العميق إزاء "الصراعات الداخلية في إسرائيل", بعد أن شهدت إسرائيل في الأيام الماضية احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والعرب، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، جنرال الجيش مارك ميلي، في تصريح صحفي خلال توجهه إلى بروكسل للمشاركة في قمة للناتو، إن العمليات التي تنفذها إسرائيل تجري "للدفاع عن النفس"، لكنه حذر من أن "استمرار الأعمال القتالية ليس في مصلحة أحد" علما بالمستوى الذي بلغه العنف حاليا.

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن بلينكن بحث مع أشكينازي جهود الولايات المتحدة لإنهاء أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. من جانبه، قال أشكينازي إنه شكر بلينكن على عرقلة الولايات المتحدة إقرار مجلس الأمن بيانا ينتقد أعمال إسرائيل في غزة.

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك ساليفان، في تغريدة نشرها الاثنين عبر "تويتر": "تحدثت مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بين شباط، حول الأزمة المستمرة. كما أجريت محادثات مع الحكومة المصرية".وأضاف المسؤول الأمريكي: "الوليات المتحدة منخرطة في عمل دبلوماسي هادئ ومكثف، وجهودنا ستستمر".

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تبذل جهودا مكثفة "من وراء الكواليس" ‏لإنهاء العنف في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. مع ذلك فقد جدد وزير الخارجية الأمريكي أن إسرائيل لها "الحق في الدفاع عن نفسها"، داعيا حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة إلى وقف الهجمات الصاروخية على الدولة العبرية.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الاثنين، إن هدف إدارة بايدن لا يزال يتمثل في خفض العنف وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لضمان وقف الأعمال العدائية.

اتهم المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية "USCMO" الرئيس جو بايدن، "بإعطاء الضوء الأخضر لممارسات الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء، أن أحد كبار النخب السياسية الأميركية أقرّ بفشل "إسرائيل" المزمن في التعاطي مع قطاع غزة، مطالباً البيت الأبيض بالتدخل بعد التيقن من "غياب استراتيجية متماسكة" لـ"تل أبيب.

أفاد متحدث باسم البنتاغون الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعرب لنظيره الإسرائيلي بيني غانتس عن "أسفه لفقدان أرواح أبرياء إسرائيليين وفلسطينيين".

أفاد البيت الأبيض الثلاثاء، بأن التحقيق في جرائم حرب خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقع على عاتق المجتمع الدولي.

أكد الاتحاد الأوروبي عزمه العمل مع الولايات المتحدة وسائر أطراف رباعية الوسطاء الدوليين من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل.

أوضحت واشنطن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد دعمه لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين متحدثا لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لكنه لم يطلب التحرك في هذا الاتجاه.

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أنها "لا تعتقد أن إصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي سيساعد في خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "إذا كنتم تسألونني حول ما إذا طلبوا منا دعما إضافيا معينا لتنفيذ هذه العمليات في الجواب هو لا" وتابع كيربي: "لم يتوجهوا بطلب مساعدة إضافية. ما زلنا ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها.

قالت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن فرنسا طرحت احتمال صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي حول المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ي بيان لها، يوم الثلاثاء، إن "إسرائيل صديقنا وحليفنا في الشرق الأوسط، الذي تجمعنا معه قيم مشتركة. ومن مصلحة الأمن الوطني الأمريكي دعم الأمن في إسرائيل".

قال الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، الأربعاء، إن إيران "خطرة" على الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، محذرا من أن حل الدولتين وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكون "صعبًا للغاية في هذه المرحلة".

أفادت موفدة العربية بأن واشنطن طلبت ضمانات من أجل المضي قدما في المحادثات النووية.

أرسل 100 نائب يتبعون الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، فجر الخميس، رسالة الى الرئيس "جو بايدن"، طالبوه خلالها بتكثيف مساعدة إسرائيل، تنفيذا لوعوده، قبل فوزه بالانتخابات.

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" طلبت من مصر وقطر، العمل معا للضغط على حركة "حماس" وإقناعها بوقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد دخول المواجهة بين الطرفين يومها العاشر.

قال سفير الولايات المتحدة في جامايكا "لويس مورينو" إن "نتنياهو" ذاهب في طريق الأرض المحروقة بشكل كامل، مؤكدا أنه أفسد مكاسب 4 سنوات تم حصدها إبان فترة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة كما شدد أوستن على دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

علقت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة على مبادرة فرنسا لاستصدار قرار أممي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلة إنها لن تدعم "تحركات ترى أنها تقوض جهود التهدئة" بين الجانبين.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تتطلع إلى خفض التصعيد في المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مسار وقف إطلاق النار. جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية في أعقاب مكالمة هاتفية بحث خلالها بلينكن مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

المصدر:تابناك