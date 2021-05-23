مهاتير محمد يؤكد تضامن ماليزيا مع فلسطين

وأعرب الوفد الماليزي عن دعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته المفتوحة مع الاحتلال حتى نيل الحرية والاستقلال‪

أكد رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد تضامنه مع فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي الهمجي عليها.

جاء ذلك خلال زيارته سفارة فلسطين لدى ماليزيا يرافقه داتو سيري مخرز، وداتو مرزوقي، وداتو سيري خير الدين ولقائه سفير فلسطين وليد أبو علي.

وأعرب الوفد الماليزي عن دعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته المفتوحة مع الاحتلال حتى نيل الحرية والاستقلال‪.

بدوره، وضع السفير الضيوف في صورة الوضع والتطورات في فلسطين والتداعيات للعدوان على غزة، والقدس، مشيراً إلى أن مواقف ماليزيا لم تكن وليدة الظروف الراهنة والأحداث الأخيرة، بل هي امتداد تاريخي سابق ورصين‪.