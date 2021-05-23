النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۹مشاهدات
‍ پ

بالصورة: الحرس الثوري یعلن تصنیع الطائرة المسيرة الاستراتيجية "غزة"

واوضح أنه مع الكشف عن الطائرة المسيرة الاستراتيجية "غزة" ذات البدن العريض، تحسن مستوى الطائرات المسيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر: ۵۲۰۴۲
تأريخ النشر: 22 May 2021

أعلن قائدالقوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد امير علي حاجي زادة عن تصنیع الطائرة المسيرة الاستراتيجية " غزة" ، ورفع مستوى الطائرات المسيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي مراسم ازاحة الستار عن عدد من الانجازات في مجال الطائرات المسيرة والدفاع الجوي اليوم الجمعة،  وحضرها قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قال القوة القوفضائية العميد حاجي زادة: اليوم، ويتوفيق من الله وجهود العلماء والمتخصصين في البلاد، نشهد اازحة الستار عن ثلاثة إنجازات استراتيجية وهامة تم تحقيقها في ظل ظروف الحظر والضغط الأقصى من العدو.

واوضح أنه مع الكشف عن الطائرة المسيرة الاستراتيجية "غزة" ذات البدن العريض، تحسن مستوى الطائرات المسيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الى إمكانيات وميزات منظومة الرادار "قدس"، وقال: استخدمنا تجربة صنع رادارات سابقة في هذه المنظومة، وميزة رادار "قدس" أنه يكتشف طائرات الشبح في دائرة نصف قطرها يصل إلى 500 كيلومتر، وومن السمات الميزة لها الانتشار السريع والحركة.واضاف حاجي زادة: ان هذه الطائرة المسيرة قادرة على الطيران حتى ارتفاع 35 ألف قدم مع 35 ساعة طيران متواصلة، وهي قادرة على حمل 13 قنبلة في المهمات العملياتية، وفي مهام الاستطلاع والمراقبة الاستخباراتية تغطي دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر، وبنهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 مارس 2022)، ستكتمل اختباراتها التشغيلية والفنية، وستدخل الخدمة رسمياً العام المقبل.

وبخصوص المنظومة الدفاعية "9 دي"، قال حاجي زادة: ان هذه المنظومة هي نسخة محدثة لمنظومة "3 خرداد" والتي کانت في الماضي قادرة على إطلاق صواريخ يصل مداها الى 100 كيلومتر، و تمکنت من اقتناص طائرة التجسس الأمیركية المعتدية "غلوبال هوك"، والمنظومة الجديدة قادرة على إطلاق صواريخ قصيرة المدى متطورة ومواجهة التهديدات الوشيكة مثل صواريخ كروز والطائرات المسيرة والمروحيات والقنابل التي يتم إسقاطها من الطائرات.

وأكد العميد حاجي زادة أن إنجازات اليوم نعد في قمة التكنولوجيا الحديثة في العالم، وقال: نحن اليوم من بين أفضل 10 دول في العالم في مجال الأنظمة الدفاعية، كما أننا من بين أفضل 20 دولة في إنتاج رادارات الإنذار المبكر، وقد تحققت كل هذه الأحداث المباركة في ظل الحظر بجهود الخبراء الايرانيين الأكفاء.

واختتم قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري بالإشارة إلى اعتراف قائد القيادة المركزية الاميركية بأن إيران تفوقت جوا على الولايات المتحدة بالطائرات المسيرة، وقال: هذا هو اعتراف الأعداء بقدراتنا ، وكما أوضحنا نستطيع في مجال الدفاع الذي هو أعقد بمئات المرات من القطاع المدني، على القيام بعمل أفضل بكثير في مجالات مثل السيارات والبتروكيماويات وما إلى ذلك.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نائب فرنسية تغادر حلقة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية بسبب انتقادها لإسرائيل
مجلس الأمن الدولي يدعو لالتزام كامل بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
إعلام الاحتلال: "حارس الاسوار" العملية الأكثر فشلًا في تاريخ إسرائيل
الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة مظاهرة ضد الإغلاق في حي الشيخ جراح
الحكومة غير قادرة على تحقيق إرادة الشعب بإخراج الاحتلال الامريكي وعملياتنا ستأخذ منحى تصاعديا
الظهور العلني الأول لقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار منذ بداية العدوان
العامري: لا بدّ أن يعود العراق قوياً للقيام بمهامه وبمقدمتها نصرة فلسطين
وسائل اعلام الاحتلال تتحدث عن انجازات المقاومة في جولة التصعيد
الكاظمي يؤكد على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية
صالح: لا استقرار في المنطقة دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
الجيش يضع استراتيجية لخمس سنوات في مجال مكافحة الإرهاب
شرطة غزة: الاحتلال عمل على إرباك الجبهة الداخلية و295 صاروخاً تعاملنا معها
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين شروط المقاومة وعجز الاحتلال
أوساط الاحتلال: نتنياهو تهرب من مسؤولياته خلال التصعيد واستسلم لبايدن
إعلام الاحتلال: استخبارات عديمة الفائدة خلال جولة التصعيد في غزة