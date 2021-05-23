النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۳مشاهدات
‍ پ

مساعد الخارجية الايرانية : آن الاوان لالغاء الحظر الجائر

واكد عراقجي قائلا: ان ايران ستتخذ القرار لاحقا حول احتمال استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رمز الخبر: ۵۲۰۴۰
تأريخ النشر: 22 May 2021

صرح مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بان الآوان قد آن لتعود الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر الجائر.

وقال عراقجي في تصريح ادلى به لقناة "ان اج كي" اليابانية: خلال المفاوضات النووية في فيينا لم يتم اتخاذ القرار بعد حول بعض القضايا الرئيسية.

واضاف: ان المفاوضات حول احياء الاتفاق النووي ستستمر بعد المهلة المحددة التي تنتهي يوم 21 مايو.

وتابع مساعد الخارجية الايرانية: ان الوفد الايراني يغادر فيينا على امل استئناف عمله في الاسبوع القادم ونامل بان نصل الى نتيجة (من المفاوضات).

واكد عراقجي قائلا: ان ايران ستتخذ القرار لاحقا حول احتمال استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: ارنا

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نائب فرنسية تغادر حلقة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية بسبب انتقادها لإسرائيل
مجلس الأمن الدولي يدعو لالتزام كامل بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
إعلام الاحتلال: "حارس الاسوار" العملية الأكثر فشلًا في تاريخ إسرائيل
الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة مظاهرة ضد الإغلاق في حي الشيخ جراح
الحكومة غير قادرة على تحقيق إرادة الشعب بإخراج الاحتلال الامريكي وعملياتنا ستأخذ منحى تصاعديا
الظهور العلني الأول لقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار منذ بداية العدوان
العامري: لا بدّ أن يعود العراق قوياً للقيام بمهامه وبمقدمتها نصرة فلسطين
وسائل اعلام الاحتلال تتحدث عن انجازات المقاومة في جولة التصعيد
الكاظمي يؤكد على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية
صالح: لا استقرار في المنطقة دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
الجيش يضع استراتيجية لخمس سنوات في مجال مكافحة الإرهاب
شرطة غزة: الاحتلال عمل على إرباك الجبهة الداخلية و295 صاروخاً تعاملنا معها
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين شروط المقاومة وعجز الاحتلال
أوساط الاحتلال: نتنياهو تهرب من مسؤولياته خلال التصعيد واستسلم لبايدن
إعلام الاحتلال: استخبارات عديمة الفائدة خلال جولة التصعيد في غزة