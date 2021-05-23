مصلّو الأقصى يهتفون ضد مفتي السلطة خلال خطبته الجمعة

وقالوا إن حسين وبدلا من التحدث عن الأمور بواقعية ذهب إلى تمجيد الرئيس محمود عباس، ودعا إلى عملية سلام شاملة.

عبّر مصلون في المسجد الأقصى، الجمعة، عن سخطهم تجاه الخطبة التي ألقاها مفتي السلطة الفلسطينية، محمد حسين.

وبعد تجاهله أي ذكر للمقاومة في غزة، بعد انتصارها في المعركة الأخيرة مع الاحتلال، طالب مصلون محمد حسين بالنزول عن المنبر.

وهتف المصلون "برّا برّا برّا"، في إشارة إلى عدم رغبتهم ببقاء محمد حسين فوق المنبر.

وعبر ناشطون عن سخطهم تجاه تجاهل محمد حسين لإنجازات المقاومة في غزة، وتضحيات أهلها الذين قدموا أكثر من 200 شهيد خلال 11 يوما مضت.

وقالوا إن حسين وبدلا من التحدث عن الأمور بواقعية ذهب إلى تمجيد الرئيس محمود عباس، ودعا إلى عملية سلام شاملة.