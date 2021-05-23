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هنية يستعرض نتائج "سيف القدس" مع قائد الحرس الثوري الإيراني

وعبر عن تقديره العميق لإيران ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكذلك مواقفها الثابتة تجاه حقوقه في مختلف المجالات السياسية والميدانية.
رمز الخبر: ۵۲۰۳۷
تأريخ النشر: 22 May 2021

استعرض رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، "الانتصار الذي تحقق في معركة سيف القدس"، مع قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

وأكد هنية، أن "المقاومة الفلسطينية سطرت ملحمة بطولية، ونجحت في كسر العنجهية الصهيونية للعدو"، مشيرا إلى أن "المعادلة الميدانية تغيرت، وقد تحركت الجماهير على امتداد كل فلسطين بل وخارجها رفضا للاحتلال وسياساته وممارساته".

وعبر عن تقديره العميق لإيران ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكذلك مواقفها الثابتة تجاه حقوقه في مختلف المجالات السياسية والميدانية.

من جهته، أشاد اللواء سلامي بـ"الإنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية"، وقال: "لهذه المعركة ما بعدها على مختلف الصعد"، مجددا التأكيد على "استعداد إيران في تقديم كل أشكال المساعدة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف المجالات".

وقال: "إيران لن تتخلف عن دورها في هذا المجال".

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