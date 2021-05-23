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أنصار الله: معركة سيف القدس قضت على مخططات حيكت لسنوات وصنعت تحولا تاريخيا لمصلحة فلسطين

حيا المكتب السياسي لانصار الله الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وبارك لهم هذا الانتصار التاريخي في معركة سيف القدس
رمز الخبر: ۵۲۰۳۲
تأريخ النشر: 21 May 2021

ولفت المكتب في بيان اليوم الاجمعة الى أن "هذا الانتصار يليق بتضحيات جسام دفعها ويدفعها الشعب الفلسطيني في سبيل حقه المشروع ومن خلفه الأمة في التحرير والاستقلال".

أضاف: "إن معركة سيف القدس بأيامها الأحد عشر قضت على ما حيك لسنوات من مخططات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية من قبل أمريكا وإسرائيل والمطبعين الخونة".

وتابع: "لقد صنعت معركة القدس تحولا تاريخيا لمصلحة فلسطين والقدس والأقصى، ووضعت كيان العدو الإسرائيلي على حافة الهاوية، وحسبها معركة القدس أنها من أول ضربة كانت المقاومة ممسكة بزمام المبادرة وظلت كذلك حتى ألجمت العدو وألجأته إلى وقف عدوانه على غزة دون أن يحقق أي هدف".

وأكملت أنصار الله في بيانها: "بهذا النصر العظيم الذي أنجزه الشعب الفلسطيني فالأمل في الأمة أن تواصل الطريق نحو القدس بشكر الله تعالى على هذا النصر والإعداد للقوة ودعم القضية".

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