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نتنياهو بعد وقف اطلاق النار:

هذا إنجاز عظيم لإسرائيل وجيشنا هو الأكثر أخلاقية!

ادّعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "أن العملية العسكرية الإسرائيلية أضرّت بقدرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، على إطلاق صواريخ على إسرائيل".
رمز الخبر: ۵۲۰۳۱
تأريخ النشر: 21 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية:خلال مؤتمر صحافي بعد ساعات من وقف إطلاق النار في غزة، قال نتنياهو إن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"، وإن "نتائج العملية غير معروفة كلها للجمهور، وغير معروفة كلها لحماس أيضاً، وإنجازات العملية ستتكشف مع الوقت".

وأضاف، "إن الهدف الأساسي عند الخروج إلى العملية كان توجيه ضربة قاسية للإرهاب"، معتبرا "لقد قمنا بأمور جريئة وحديثة من دون الدخول في مجازفات لا طائل منها، ودمرنا جزءاً كبيراً مما أخفته حماس تحت الأرض".

واعتبر نتنياهو أن حماس لا تستطيع الاختباء بعد الآن، قائلاً "هذا إنجاز عظيم لإسرائيل... قضينا على جزء مهم من قيادات حماس والجهاد الإسلامي. ومن لم يُقتل، يعرف اليوم أن ذراعنا الطويلة يمكن أن تصل إليه في أي مكان فوق الأرض أو تحت الأرض".

ورأى نتنياهو أن "القبة الحديدية نجحت في اعتراض نحو 90% من الصواريخ"، مضيفًا "لقد غيرنا المعادلة ليس فقط في أيام العملية بل لما بعدها أيضاً".

وعن الدعم الدولي، قال نتنياهو، "في عملية كهذه دائماً هناك انتقاد دولي، هذه المرة حصلنا على دعم هائل".

وشكر نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن، "وزعماء العالم الذين وقفوا معنا"، معتبراً أن "كثر في العالم يعرفون كيف يميزون بين "إسرائيل" الديمقراطية وحماس المجرمة".

ولمّح نتنياهو إلى أن "نتائج العملية خلقت ظروفاً أفضل لاستعادة المفقودين"، مؤكداً أن أحداً لن يأخذ حقه بيديه، لا العرب ولا اليهود".

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