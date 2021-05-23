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أبو عطايا: سيف القدس هشّم جبروت الجيش الصهيوني

بارك الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين أبو عطايا، للشعب الفلسطيني والأمة ولكل أحرار العالم "النصر المؤزر الذي حققته مقاومة شعبنا على العدو الصهيوني الغاصب".
رمز الخبر: ۵۲۰۳۰
تأريخ النشر: 21 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال أبو عطايا في بيان اليوم الجمعة، ‏"اليوم المقاومة بكل أطيافها ترسم لنا طريق التحرير، وتعيد البوصلة إلى وجهتها الحقيقية، إلى فلسطين كل فلسطين".

وأشار أبو عطايا إلى أن "سيف القدس هشم جبروت الجيش الصهيوني، وضرب مصداقية الإرهابي نتنياهو، قاتل الأطفال والنساء والشيوخ. وبإذن الله سينتهي مستقبله السياسي قريباً".

وأضاف الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أنه "بسيف القدس أثبتنا لكيان العدو الصهيوني الغاصب ومغتصبيه المجرمين، أن لا أمان ولا مستقبل لهم على أرضنا، وأنهم غرباء على هذه الأرض وعليهم الرحيل قبل فوات الأوان".

وأوضح، "سنبقى حراساً للقدس والأقصى، وبسيف القدس سنقطع كل يدٍ تحاول أن تمتد لهما بأيِّ سوءٍ".

وأكّد أبو عطايا، "ستبقى أيادينا على الزناد ضاغطة دوماً، وصورايخنا في مرابضها، وعيوننا شاخصة نحو القدس وكل فلسطين، من نهرها إلى بحرها. ولن تمر أي جريمة للعدو الصهيوني دون رد".

وقال، "نتوجه بالتحية إلى محور المقاومة، وفي المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران. ولا بد لنا أن نتوجه بالتحية والإجلال الى شهيد القدس القائد قاسم سليماني، شريكنا في هذا النصر المؤزر والذي ظهرت بصماته واضحة في تطور المقاومة وقوتها في مواجهة جيش العدو الصهيوني المهزوم".

ولفت إلى أنه "‏اليوم، وبعد توقف معركة سيف القدس، نواصل استعدادنا وإعدادنا وجهوزيتنا للمعارك القادمة التي سيكون هدفها اجتثاث العدو الصهيوني وزواله بإذن الله"، مضيفاً: "نحذّر العدو الصهيوني المجرم من أي حماقة أو مكر أو غدر. ونقول له "إن عدتم عدنا".

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