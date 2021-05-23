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في ظل سيف القدس .. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الاقصى

أدى آلاف المقدسيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، وسط مشاعر الفرح والاحتفال بالانتصار الذي سجلته المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس على العدوان الاسرائيلي في غزة.
رمز الخبر: ۵۲۰۲۱
تأريخ النشر: 21 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن المقاومة الفلسطينية "حصلت على ضمانات من الوسطاء بأن العدوان على غزة سيتوقف"، وضمانات أخرى بـ"رفع يد الاحتلال عن الشيخ جراح والمسجد الأقصى".

وأدى الفلسطينيون صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى بعد الانتصار الذي سجلته المقاومة في معركة سيف القدس.

وألبس المقدسيون المسجد الأقصى ثوب النصر فجر اليوم، بعد فرض المقاومة الفلسطينية انتصارها في معركة وخضوع كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن ودون قيد أو شرط، بعد معركة خاضتها نصرةً للمسجد الاقصى والمقدسيين، وكان لها الرشقة الصاروخية الأولى والأخيرة فيها.

ويأتي هذا الانتصار بعد تصعيد قوات الاحتلال عدوانها على أهالي القدس وحي الشيخ جراح، والفلسطينيين في مناطق 48، إلى جانب العدوان على غزة، الذي سطّرت فيه المقاومة الفلسطينية انتصارًا تاريخيًا مع ارتداع "إسرائيل" وخضوعها لوقف إطلاق نار متزامن ومتبادل فجر اليوم الجمعة.

وعمت الاحتفالات شوارع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، اضافة الى مسيرات شعبية عفوية وتكبيرات العيد، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما علت أصوات المساجد بالتكبير والتهليل.

وتمنى المصلون الرحمة للشهداء الذين ارتقوا في المعركة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما الشفاء للجرحى.

وانطلقت المسيرات والاحتفالات كذلك في رام الله والخليل وبيت لحم ومدينة القدس المحتلة وفي مخيمات لبنان فرحة بالانتصار الذي حققته المقاومة.

وبرزت وحدة الفلسطينيين في كل فلسطين التاريخية خلال معركة سيف القدس التي شهدت توحدا عربيا وإسلاميا غير مسبوق منذ أكثر من عقد حول القضية الفلسطينية والتفافا شعبيا ضخما حول المقاومة عم معظم المدن والعواصم العربية الإسلامية والعالمية.

وخلال العدوان الإسرائيلي تمكنت المقاومة الفلسطينية من دك المستوطنات الإسرائيلية بآلاف الصواريخ، حيث كانت كل مدن الاحتلال تحت نار المقاومة. ووفقاً لاعترافات الاحتلال، فقد قُتل 12 إسرائيلياً وأصيب المئات، فيما تضررت المئات من منازل المستوطنين والمنشآت.

كما تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة هائلة جراء القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية، لكن الأثر الأكبر كان على الوعي الإسرائيلي الذي تأكد مرة أخرى أن أراضي فلسطين ليست مكانا آمنا له.

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