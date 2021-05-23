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أردنيون عند حدود فلسطين يشاركون الفلسطينيين فرحتهم بالنصر على الكيان الاسرائيلي

خرجت تظاهرة شعبية أردنية عند الحدود الأردنية - الفلسطينية للاحتفال بنصر المقاومة الفلسطينية على كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد 11 يوماً من العدوان على قطاع غزة والاعتداءات بحق الفلسطينيين بالأراضي المحتلة.
رمز الخبر: ۵۲۰۱۹
تأريخ النشر: 21 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والأردنية جنباً إلى جنب، فيما علت أصوات الأناشيد والأغاني الثورية التي تحاكي بالقضية الفلسطينية.

وبعد دخول حالة الهدنة بين الكيان الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، بلغ عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

فيما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما ارتقى فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في المدن الفلسطينية داخل الاراضي المحتلة عام 1948.

وخلال العدوان الإسرائيلي تمكنت المقاومة الفلسطينية من استهداف المستوطنات الصهيونية بالمئات من الصواريخ، حيث كانت كل مدن الاحتلال تحت نيران المقاومة.

ووفقاً لاعترافات العدو، فقد قُتل 12 إسرائيلياً وأصيب المئات، فيما تضررت المئات من منازل المستوطنين والمنشآت.

كما تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير جراء القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية، والذي جاء كرد على اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى وشن غارات عدوانية على قطاع غزة.

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