الحية لنتنياهو: نحن المنتصرون ومجاهدونا يتجولون بالأنفاق التي زعمت أنك دمرتها

علّق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، خليل الحية، على انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة "سيف القدس"، وذلك بعد اعلان وقف اطلاق النار مع الاحتلال، الذي بدأ سريانه، عند الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، وبوساطة مصرية.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الحية في كلمة له خلال احتفال المواطنين في مدينة غزة، "الحمد لله الذي نصر شعبنا والقدس والشيخ جراح"، مضيفا، "حق لنا أن نفرح، رغم الألم، والجراح، والبيوت المدمرة، والشهداء".

وأكد الحية، أن المقاومة الفلسطينية الراشدة والمنتصرة، والشعب الفلسطيني الموحد، يعلنون النصر على العدو الإسرائيلي، موجها كلمة الى نتنياهو، قائلا: "نحن منتصرون يا نتنياهو، لأن مجاهدينا الأن يتجولون في الأنفاق التي زعمت أنك دمرتها".

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، "مجاهدونا الآن يسرحون ويمرحون في أنفاق العز والكرامة"، متابعا، "أنقل لكم تحية القائد العام لكتائب القسام أبو خالد الضيف، أنقل لكم رسالة الوحدة والأخوة والمقاومة، رسالة تهنئة من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة".