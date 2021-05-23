اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ.. والمقاومة الفلسطينية تؤكد: ملتزمون ما التزم الاحتلال

دخل اتفاق وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي حيّز التنفيذ عند الثانية من فجر اليوم الجمعة"، بعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف أكثر من 230 شهيداً بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وتدمير الآلاف من المنشآت المدنية والمصانع والأبراج السكنية.

وكالة تبناك الإخبارية_ أعلنت الفصائل الفلسطينية قبولها مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار يبدأ بالسريان الساعة الثانية من فجر الجمعة، وسط تأكيدها الالتزام بالاتفاق "المتبادل والمتزامن" ما التزم الاحتلال به، محذرة قيادة العدو من الرد على أي خرق.

وكان بيان مصري رسمي، أكد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار “متبادل ومتزامن” في قطاع غزة، برعاية مصرية، اعتبارا من الساعة الثانية فجر يوم الجمعة 21 أيار/مايو 2021 بتوقيت فلسطين المحتلة.

وبحسب البيان، ستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لدى الاحتلال "الكابينت" قرر وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جانب واحد، بإجماع الوزراء، بعد اجتماع دام نحو ثلاث ساعات.

وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال احدى عشر يوما، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن وقوع المئات شهداء وأكثر من 1600 مصاب، وبالمقابل كانت أهدافه ومستوطناته تحت مرمى نيران المقاومة ليلا نهارا.