حزب الله يستنكر الاعتداء على المواطنين السوريين: لتضع السلطات الامنية يدها بقوة على هذا الملف

إستنكر حزب الله بشدة الاعتداءات المشينة التي قام بها عدد من المجموعات ‏الحزبية ضد جموع المواطنين السوريين في بعض المناطق اللبنانية والتي ادت فيما ‏أدت اليه الى جرح البعض وتكسير الحافلات وإساءات عنصرية بغيضة لا تمت ‏بأي صلة الى القيم الاخلاقية والتصرف الانساني والعلاقات الطبيعية المفترضة بين ‏الشعبين اللبناني والسوري.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال حزب الله في بيان اليوم الخميس، "إن هذه المجموعات ومن يقف خلفها من قوى سياسية لا تمثل على الاطلاق عامة ‏الشعب اللبناني الذي أصر طوال سنوات الازمة السورية على احتضان النازحين ‏من بلدهم ولا شك أن الشعب اللبناني بغالبيته الساحقة براء من هذه التصرفات ‏المرفوضة، مؤمناً بحسن الجوار مع الشقيقة سورية ويأمل بقوة بعودة العلاقات بين ‏لبنان وسورية الى طبيعتها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين على مختلف ‏المستويات".

أضاف: "لا شك أن مشاركة المواطنين السوريين بهذه الكثافة العالية في ‏الانتخابات الرئاسية أزعجهم بشدة بعدما سقط بالكامل مشروع الاستثمار السياسي ‏في النازحين السوريين ومأساتهم التي تسببت بها قوى التكفير والإرهاب ورعاتها ‏الدوليون والاقليميون.‏

ودعا حزب الله في بيانه: "السلطات الامنية والقضائية اللبنانية الى وضع يدها بقوة على هذا الملف ‏ومنع التجاوزات ومحاكمة المسيئين والمعتدين ووضع حد للكراهية والبغضاء ‏والعنصرية المقيتة".‏