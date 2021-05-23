حزب الله يستنكر الاعتداء على المواطنين السوريين: لتضع السلطات الامنية يدها بقوة على هذا الملف

وكالة تبناك الإخبارية_ قال حزب الله في بيان اليوم الخميس، "إن هذه المجموعات ومن يقف خلفها من قوى سياسية لا تمثل على الاطلاق عامة الشعب اللبناني الذي أصر طوال سنوات الازمة السورية على احتضان النازحين من بلدهم ولا شك أن الشعب اللبناني بغالبيته الساحقة براء من هذه التصرفات المرفوضة، مؤمناً بحسن الجوار مع الشقيقة سورية ويأمل بقوة بعودة العلاقات بين لبنان وسورية الى طبيعتها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين على مختلف المستويات".
أضاف: "لا شك أن مشاركة المواطنين السوريين بهذه الكثافة العالية في الانتخابات الرئاسية أزعجهم بشدة بعدما سقط بالكامل مشروع الاستثمار السياسي في النازحين السوريين ومأساتهم التي تسببت بها قوى التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والاقليميون.
ودعا حزب الله في بيانه: "السلطات الامنية والقضائية اللبنانية الى وضع يدها بقوة على هذا الملف ومنع التجاوزات ومحاكمة المسيئين والمعتدين ووضع حد للكراهية والبغضاء والعنصرية المقيتة".