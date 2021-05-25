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حكومة الاحتلال تقرر وقف إطلاق النار في غزة.. والمقاومة تثبت انتصارا جديدا

كثُر الحديث خلال اليومين الماضيين عن امكانية وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بعد توالي المؤشرات من الجانب الاسرائيلي السّاعي لتهدئة جراء ضربات المقاومة، إلى أن حسم موقفه مساء اليوم الخميس بإعلان حكومة الاحتلال التوافق على وقف لاطلاق النار أحادي الجانب، يبدأ الساعة الثانية فجر يوم الجمعة بحسب اعلام العدو.
رمز الخبر: ۵۲۰۰۴
تأريخ النشر: 21 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_بعد مداولات لأكثر من 3 ساعات، قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لدى الاحتلال "الكابينت" وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جانب واحد، بإجماع الوزراء، واشارت وسائل اعلام اسرائيلية أنّ "اتفاق وقف النار سيسري الساعة الثانية من فجر الجمعة، بالتوافق مع المصريين".

وسيتم اعلان تفاصيل الاتفاق في بيان رسمي من الخارجية المصرية عن وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين.

من جانبها، أثبتت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، قدرتها على الصمود والرد على العدوان الإسرائيلي وإيلامه في معركتها التي أسمتها "سيف القدس"، محققة انتصارات ميدانية منذ الساعات الاولى.

وأكد مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار في معركة سيف القدس سيكون بتعليمات من غرفة العمليات المشتركة، في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية دك مستوطنات الكيان بالصواريخ والقذائف.

ومن جهته، اعتبر مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب في حديث تلفزيوني مساء اليوم أن نتنياهو يحاول البحث عن انتصار موهوم ولم يجده، مؤكداً أن المقاومة تقول له نحن من نملك بنك الأهداف ونحدد سير المعركة.

وأضاف شهاب بأن هذه جولة من جولات الصراع، مشيراً إلى أن المقاومة أمامها طريق طويل من الإعداد والتجهيز.

وكان المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري قال إن الحركة منفتحة على جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين للتهدئة، بينما تصر إسرائيل على الفصل بين غزة والقدس والمسجد الأقصى، مشددا على أن التهدئة الشاملة هي مطلب لحماس.

وكانت مصادر صحفية أميركية قد كشفت أن وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد يبدأ الجمعة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل إلى جانب مصر والعديد من الدول الأوروبية للضغط على المسؤولين على جانبي الحدود مع غزة، لتحقيق التهدئة.

يذكر أن بايدن أبلغ نتنياهو، في مكالمة هاتفية الأربعاء بأنه "يتوقع تهدئة كبيرة اليوم على طريق وقف إطلاق النار"، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.

وهذه هي المكالمة الهاتفية الرابعة بين بايدن ونتنياهو في غضون أسبوع، مارس خلالها بايدن ضغوطا تدريجية على رئيس نتنياهو لإنهاء العملية التي اسماها "حارس الاسوار".

وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال احدى عشر يوما، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن وقوع المئات شهداء وأكثر من 1600 مصاب، وبالمقابل كانت أهدافه ومستوطناته تحت مرمى نيران المقاومة ليلا نهارا.

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