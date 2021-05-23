أوساط العدو: سليماني حقق هدفه بمحاصرة إسرائيل

وكالة تبناك الإخبارية_ اجمعَت الاوساطُ الصهيونيةُ على وصول المعركةَ بين غزة والعدو إلى أواخرِها، وأنَّ الرئيس الاميركي جو بايدن وضعَ لاسرائيل سلَّمَ الانقاذِ بدعوتِهِ رئيسَ الحكومةْ بنيامين نتنياهو الى العمل لإعادةِ الهدوءْ، وهو ما فعلَتْه الاداراتُ الاميركيةُ المتعاقبةْ مع تل ابيب كلَّما شعَرَتْ أنَّها بدأت تغرقُ في مستنقعِ معاركِها، وانَّ حماس تستطيعُ إعلانَ النصرْ، فيما ستَخرجُ اسرائيل باقلْ ممَّا توقَّعت من انجازاتٍ، بحسب هذه الاوساط.

وقال الون بن دافيد، محلل عسكري صهيوني "نحنُ نقتربُ من اللحظةِ التي نستجيبُ فيها لوقف اطلاق النار وهو الهدوء مقابل الهدوء ووقف اطلاق النار سيكون على مراحل فالاميركيون دائما ينقذوننا عندما نقترب من مرحلة ما بين وبين وتبدأ فيها اسرائيل بالغرق".

وقال رفيف دروكر، محلل سياسي صهيوني "اصبح واضحا للجميع في اسرائيل انه يجب وقف اطلاق النار والرئيس بايدن يضع السلم لاسرائيل وقد وضع لنا سلما آخر في الجولات السابقة مع هيلاري كلينتون وعبر كوفي عنان وهذا السبب الذي يدعونا للتوقف الان".

جهاتٌ عسكريةٌ وامنيةٌ صهيونيةْ ذَهبت الى ابعدَ من الحديثِ عن الغرقِ الاسرائيلي في غزة عندما تحدَثَت عن نجاحِ الشهيد قاسم سليماني بتطويقِ ومحاصرةِ اسرائيل وأنَّه الانَ يحققُ احلامَهُ في احاطةِ اسرائيل بمحورِ المقاومةْ والذي لعِبَ فيه فيلقُ القدس دوراً كبيراً من خلالِ الدعمِ على المستوياتِ كافة.

وقال غال هيرش، قائد فرقة الجليل سابقا "الاميركيون الذين يشاهدون ما يحصل يدركون ما الذي نحن نعانيه الان هو ليس التهديد النووي فقط انما ما بناه فيلق القدس من محور حولنا من اليمن الى حماس والجهاد وحزب الل وفي سوريا والعراق وهذا فقط هو الدائرة الاولى حولنا واريد ان اقول للمواطنين في اسرائيل اننا نسمع عن تحقيق حلم قاسم سليماني حيث لدينا كثرة جبهات حولنا فهناك غزة ولبنان وسوريا وهناك احساس اننا محاطون ومحاصرون واريد ان اطمأن الجمهور اننا سنعبر هذا االامر وبالحصانة الشعبية فاننا نستطيع ان نواجه هذه المرحلة وهذا التحدي".

عاموس يادلين، رئيس مجلس الامن القومي سابقا "نحن بحاجة للرئيس بايدن لامر اعتبره نتنياهو اكثر اهمية وهو ايران ونحن بحاجة اليه في حال تدهورت الجبهة الشمالية مقابل حزب الل والردع الاسرائيلي ليس بقوة الجيش الاسرائيلي فقط انما بادراك الجميع ان الولايات المتحدة ستأتي لمساعدتها".

واخيرا اعتبر رئيس الموساد السابق افرايم هاليفي انه يجب المصارحة أننا لن نخرج من المعركة كما رغبنا فنحن لسنا اللاعب الوحيد وان حماس نجحت بالربط بين القدس وعرب اسرائيل والضفة وجرّت اسرائيل للعب لصالحها فهي تبدو اليوم كمن يقود المعركة في العالم الاسلامي من اجل القدس الاقصى وختم للاسف هذا انجاز لحماس لا يمكن تجاهله.