حزب الله مدينا الاعتداء على قوافل المتضامنين مع فلسطين: الاعتداء استكمال لجرائم العدو

وكالة تبناك الإخبارية_ كما حيا الحزب في بيان اليوم الخميس، التضامن الشعبي اللبناني الواسع النطاق بمختلف ‏طوائفه وشرائحه ‏السياسيّة والاجتماعية وتنظيم الوقفات والاحتفالات وكافة أشكال ‏التضامن الشعبي والاعلامي بما فيها ‏على وجه الخصوص الوقفات السلميّة المعبرة ‏على تخوم الاراضي الفلسطينية المحتلة".

ودان الاعتداءات الهمجيّة التي قامت بها بعض ‏المجموعات وما تمثل من ‏قوى سياسية على قوافل الباصات المتجهة من الشمال الى ‏الجنوب وأدت الى جرح العديد من المواطنين ‏اللبنانيين المتجهين للتعبير عن ‏تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتكسير حافلاتهم ونرى في هذه ‏‏الممارسات إستكمالاً بشعاّ لما يقوم به العدو الصهيوني نفسه، وتكشف حقيقة مواقفهم ‏إلى جانب ‏الاحتلال والعدوان ونعتقد جازمين ان هذه المجموعات لا تمثل على ‏الاطلاق الشعب اللبناني ووقفته ‏القوية الى جانب فلسطين وهو بريء من ممارساتهم ‏الهمجية وتصرفاتهم البشعة الخالية من أدنى ‏مظاهر التعاطف ولو بالشكل مع ‏المظلومين والشهداء والجرحى. ‏