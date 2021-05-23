حزب الله مدينا الاعتداء على قوافل المتضامنين مع فلسطين: الاعتداء استكمال لجرائم العدو

وكالة تبناك الإخبارية_ كما حيا الحزب في بيان اليوم الخميس، التضامن الشعبي اللبناني الواسع النطاق بمختلف طوائفه وشرائحه السياسيّة والاجتماعية وتنظيم الوقفات والاحتفالات وكافة أشكال التضامن الشعبي والاعلامي بما فيها على وجه الخصوص الوقفات السلميّة المعبرة على تخوم الاراضي الفلسطينية المحتلة".
ودان الاعتداءات الهمجيّة التي قامت بها بعض المجموعات وما تمثل من قوى سياسية على قوافل الباصات المتجهة من الشمال الى الجنوب وأدت الى جرح العديد من المواطنين اللبنانيين المتجهين للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتكسير حافلاتهم ونرى في هذه الممارسات إستكمالاً بشعاّ لما يقوم به العدو الصهيوني نفسه، وتكشف حقيقة مواقفهم إلى جانب الاحتلال والعدوان ونعتقد جازمين ان هذه المجموعات لا تمثل على الاطلاق الشعب اللبناني ووقفته القوية الى جانب فلسطين وهو بريء من ممارساتهم الهمجية وتصرفاتهم البشعة الخالية من أدنى مظاهر التعاطف ولو بالشكل مع المظلومين والشهداء والجرحى.