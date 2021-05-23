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حزب الله مدينا الاعتداء على قوافل المتضامنين مع فلسطين: الاعتداء استكمال لجرائم العدو

حيّا حزب الله انتفاضة الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة، موجها التحية الى الشعوب ‏العربية والاسلامية وكافة الاحرار في العالم، دولاً وجمعيات ‏لمناصرتها القضية الفلسطينية العادلة وفضح ‏جرائم الاحتلال الصهيوني بقتل ‏المدنيين العزل من النساء والشيوخ والاطفال وتدمير المساكن والمنازل ‏والابراج ‏التجارية والسكنية.‏
رمز الخبر: ۵۲۰۰۲
تأريخ النشر: 21 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ كما حيا الحزب في بيان اليوم الخميس، التضامن الشعبي اللبناني الواسع النطاق بمختلف ‏طوائفه وشرائحه ‏السياسيّة والاجتماعية وتنظيم الوقفات والاحتفالات وكافة أشكال ‏التضامن الشعبي والاعلامي بما فيها ‏على وجه الخصوص الوقفات السلميّة المعبرة ‏على تخوم الاراضي الفلسطينية المحتلة".

ودان الاعتداءات الهمجيّة التي قامت بها بعض ‏المجموعات وما تمثل من ‏قوى سياسية على قوافل الباصات المتجهة من الشمال الى ‏الجنوب وأدت الى جرح العديد من المواطنين ‏اللبنانيين المتجهين للتعبير عن ‏تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتكسير حافلاتهم ونرى في هذه ‏‏الممارسات إستكمالاً بشعاّ لما يقوم به العدو الصهيوني نفسه، وتكشف حقيقة مواقفهم ‏إلى جانب ‏الاحتلال والعدوان ونعتقد جازمين ان هذه المجموعات لا تمثل على ‏الاطلاق الشعب اللبناني ووقفته ‏القوية الى جانب فلسطين وهو بريء من ممارساتهم ‏الهمجية وتصرفاتهم البشعة الخالية من أدنى ‏مظاهر التعاطف ولو بالشكل مع ‏المظلومين والشهداء والجرحى. ‏

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