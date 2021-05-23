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الرئيس الأسد لقادة القوى والفصائل الفلسطينية:

الكيان الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام ولا الحوار

استقبل الرئيس السوري بشار الاسد، يوم الخميس، وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، حيث تمحور الحديث حول آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممارسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في القدس بهدف تغيير طابع ووضع المدينة.
رمز الخبر: ۵۱۹۹۹
تأريخ النشر: 21 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أكدّ الرئيس الأسد خلال اللقاء أنّ الكيان الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام ولا الحوار فوجوده في هذه المنطقة مبنيٌّ على إرهاب شعوبها والتعدي على حقوقها، مجدّداً موقف سوريا الثابت من كون القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية، واستمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من أجل الدفاع عن نفسه واستعادة حقوقه.

بدورهم أكد أعضاء الوفد أن صمود سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من بعض الدول الغربية ومن كيان الاحتلال الإسرائيلي، أسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، منوهين بدعم سورية المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته ووحدة صفّه، وأشار أعضاء الوفد إلى أنّ الأحداث الأخيرة في فلسطين وما يرتكبه الاحتلال من مجازر وتدمير على الأراضي الفلسطينية يؤكد أن خيار المقاومة هو الأساس لاستعادة الحقوق والأراضي المغتصبة.

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