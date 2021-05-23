وزير خارجية فلسطين: على كل دولة في العالم مساءلة إسرائيل لا أن تسلحها

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الخميس، إن على كل دولة في العالم مساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي لا أن تسلحه.

وکالة تبناك الإخبارية_ شدد المالكي على أن إنهاء العدوان ضد الشعب الفلسطيني يجب أن تليه عملية سياسية برعاية دولية تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.

وقال المالكي إن الشعب الفلسطيني لم يتخل عن ثوابته ومبادئه الوطنية، لافتا إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة لحقت بالمدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقسيم الحرم القدسي زمنيا ومكانيا.

ويشارك رياض المالكي في الاجتماع الخاص والاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمطالبة بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ووقف جرائم دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.

جدير بالذكر أن الاتصالات لا تزال مستمرة في مجلس الأمن من أجل إصدار بيان مشترك للمجلس يدعو لوضع حد للاعتداءات المستمرة وتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة فورا، والحفاظ على الأفق السياسي المطلوب للخروج من الحالة الحالية لحماية حل الدولتين وتأكيد تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.