ارتفاع أعداد الشهداء الى 24 بينهم 9 أطفال و103 اصابة جراء القصف الصهيوني على غزة

بعد ارتقاء 3 شهداء فجراً، اعلنت وزارة الصحة بغزة، في اليوم الثاني للعدوان الاسرائيلي، ارتفاع أعداد الشهداء لـ24 شهـيداً بينهم 9 أطفال و 103 اصابات.

وكالة تبناك الإخبارية_ يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، عدوانه الهمجي على سكان قطاع غزة وذلك بشن سلسلة من الغارات التي استهدفت مناطق زراعية فارغة وعدد من مواقع المقاومة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة لـ"24" شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من "103" إصابة.

وقالت الصحة في بيان ان ارتفاع أعداد الاصابات جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي غرب غزة.

وعن اسماء بعض الشهداء التي نشرتها وزارة الصحة :

محمد عبدالله زيدان فياض

إبراهيم يوسف عطالله المصري

محمد علي محمد نصير

أحمد محمد عطالله المصري

مروان يوسف عطالله المصري

رهف محمد عطالله المصري

احمد محمد عطا الله المصري

ابراهيم يوسف عطا الله المصري

مروان يوسف عطا الله المصري

رهف محمد عطا الله المصري

يزن سلطان عطا الله المصري

زكريا زياد علوش

مصطفى محمد عبيد

محمد صابر سليمان

يُشار إلى ان اليوم الأول للعدوان، امس الاثنين، شهد استشهاد 20 مواطنًا بينهم 9 أطفال واصابة 95 أخرين بجراح مختلفة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من التجمعات للمواطنين شمال ووسط قطاع غزة.