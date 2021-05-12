المعتكفون في المسجد الأقصى يؤدون صلاة الفجر بعد انسحاب قوات الاحتلال من باحاته

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر اليوم الثلاثاء في باحات المسجد الأقصى، بعد انسحاب قوات الاحتلال منه عقب مواجهات عنيفة اندلعت على إثر اقتحامه للمرة الثانية خلال ساعات من قبل جنود الاحتلال.

وكالة تبناك الإخبارية _ جاء ذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد فشلها في فرض سيطرتها على المسجد الاقصى وتهيئة الأجواء لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وعقب الصلاة، هتف المصلون طويلا بعبارات الدعم لأهالي حي الشيخ جراح، المستهدف بالإخلاء والتهجير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وجهوا التحية الى كتائب القسام التي تدك منذ يوم امس مستوطنات الاحتلال ردًا على اعتداءات الصهاينة على المقدسيين.

ونقلت مصادر صحفية ان جنود الاحتلال انسحبوا من المسجد القبلي، وإن المعتكفين خرجوا إلى الساحات الخارجية.

كما دخل المصلون فجر اليوم إلى باب حطة وهم يكبرون في ظل غياب جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 520 فلسطينيا في المواجهات التي دارت في القدس المحتلة.

بدوره، أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريحات صحفية انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من ساحات المسجد الأقصى إلى خارج بواباته الرئيسية.