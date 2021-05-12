غزة تشيّع الشهيد الطفل حسين حمد الذي قصى بغارة اسرائيلية على بيت حانون شمال القطاع

شيّعت جماهير غفيرة، صباح اليوم الثلاثاء جثمان الشهيد الطفل حسين حمد من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكالة تبناك الإخبارية_ كان الشهيد الطفل حمد ارتقى جراء غارة اسرائيلية استهدفت منطقة بيت حانون شمال القطاع ما ادى لاستشهاد 9 اطفال بينهم الشهيد حمد.

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا منذ مساء أمس الاثنين بعدما رفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة الى تحذيرات المقاومة في القطاع بالتوقف عن استباحة المسجد الأقصى المبارك وطرد المقدسيين في حي الشيخ جراح.

ورفض الاحتلال للاستجابة لمطالب المقاومة وأبناء شعبنا دفع المقاومة للرد على جرائم الاحتلال بقصف مدينة "تل أبيب" والقدس وكافة مستوطنات "غلاف غزة" خاصة مدينة عسقلان المحتلة.

كما استهدفت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جيب عسكري اسرائيلي يضم وفدًا عسكريًا يرأسه مسؤول وحدة المعلومات في فرقة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 25 مواطنًا بينهم 9 أطفال وسيدة وأكثر من 115 اصابة بجراح مختلفة جراء غارات اسرائيلية متفرقة استهدفت قطاع غزة منذ مساء أمس الاثنين حتى صباح اليوم الثلاثاء.