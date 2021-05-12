سرايا القدس تعلن استشهاد 3 من قيادييها في قصف شقة بأحد الأبراج بحي الرمال وسط غزة

استشهد 3 أشخاص وأصيب 8 آخرين ظهر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلية لشقة في برج الجندي المجهول بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وكالة تبناك الإخبارية_ أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد ثلاثة من قيادييها في غارة إسرائيلية الثلاثاء استهدفت شقة في برج سكني غرب مدينة غزة.

وقال مصدر في حركة الجهاد: “استشهد قياديان ميدانيان وأصيب قيادي ثالث في سرايا القدس في غارة عدوانية استهدفتهم في شقة غرب غزة”.

لكنه سرعان ما أُعلن عن ارتقاء الثالث متأثرًا بجراحه.

وشهداء سرايا القدس هم:

- القائد الميداني محمد يحيي ابو العطا

- القائد في لواء غزة سامح المملوك

- القائد كامل قراقع

وادى القصف الاسرائيلي الى تضرر عدد من المنازل المجاورة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، اشارت صباح اليوم ارتفاع أعداد شهداء العدوان على قطاع غزة لـ25 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 115 إصابة.