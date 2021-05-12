سرايا القدس تعلن استشهاد 3 من قيادييها في قصف شقة بأحد الأبراج بحي الرمال وسط غزة

وكالة تبناك الإخبارية_ أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد ثلاثة من قيادييها في غارة إسرائيلية الثلاثاء استهدفت شقة في برج سكني غرب مدينة غزة.
وقال مصدر في حركة الجهاد: “استشهد قياديان ميدانيان وأصيب قيادي ثالث في سرايا القدس في غارة عدوانية استهدفتهم في شقة غرب غزة”.
لكنه سرعان ما أُعلن عن ارتقاء الثالث متأثرًا بجراحه.
وشهداء سرايا القدس هم:
- القائد الميداني محمد يحيي ابو العطا
- القائد في لواء غزة سامح المملوك
- القائد كامل قراقع
وادى القصف الاسرائيلي الى تضرر عدد من المنازل المجاورة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، اشارت صباح اليوم ارتفاع أعداد شهداء العدوان على قطاع غزة لـ25 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 115 إصابة.