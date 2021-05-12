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كتائب القسام تعلن توجيه الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن لمدينتي أسدود وعسقلان

أعلنت كتائب القسام في بيان عسكري اليوم الثلاثاء، عن توجيه الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين، رداً على استمرار العدو في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة".
رمز الخبر: ۵۱۶۵۹
تأريخ النشر: 11 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ كانت الكتائب قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن قيام الاحتلال بقصف هدفٍ كان يتواجد فيه المجاهدون في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان ويوجد شهداء ومفقودين.

وأطلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، اسم معركة "سيف القدس" على التصعيد الحالي في قطاع غزة، وذلك "نصرةً للقدس وردًا على جرائم الاحتلال بحق أهلها"، فيما أسمتها إسرائيل عملية "حارس الأسوار".

وقصفت فصائل المقاومة وكتائب الشهيد عز الدين القسام، في ساعات الصباح الباكر، مدينة عسقلان المحتلة برشقات مكثفة من القذائف الصاروخية، فيما تواصل إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات “غلاف غزة”.

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