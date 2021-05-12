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ناشطون يتضامنون مع القدس والمقاومة الفلسطينية في غزة ضد اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية

رفع متظاهرون في وسط بيروت العلم فلسطيني تضامناً مع أهل القدس بوجه الاعتداءات الاسرائيلية وغزة بوجه العدوان الاسرائيلي على القطاع.
رمز الخبر: ۵۱۶۵۸
تأريخ النشر: 11 May 2021

وکالة تبناك الإخبارية_ هتف المحتشدون من أمام تمثال الشهداء في وسط العاصمة اللبنانية "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"نموت وتحيا فلسطين".

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية ورددوا هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت على معتكفين والمصلين في المسجد الأقصى يوم أمس بأسلوب عنيف، أدت الى سقوط أكثر من 700 جريح، بالإضافة لحمايتهم للمستوطنين الذين يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح في محاولة للاستيلاء على منازلهم.

أما في غزة، فبدأت جولة من الاشتباكات، يوم أمس، بين الاحتلال الاسرائيلي، الذي شنّ عدواناً على القطاع المحاصر وأطلقت أكثر من 200 غارة، والمقاومة الفلسطينية التي أطلقت إلى الآن أكثر من 400 صاروخ على المستوطنات الاسرائيلية في ما يُسمى "غلاف غزة" ووصلت أيضاً إلى عاصمة الكيان الاسرائيلي تل أبيب وفي محيط القدس المحتلة.

ولا زالت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة، دون أي مؤشرات لوقف القصف المتبادل في الوقت القريب.

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