النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۷مشاهدات
‍ پ

نقل 31 مستوطنًا الى مستشفى برزيلاي في عسقلان بينهم 2 في حالة خطيرة ومتوسطة

أعلنت وسائل اعلام عبرية اليوم الثلاثاء، ان 31 مستوطنا وصلوا الى مستشفى برزيلاي في عسقلان بينهم 2 في حالة خطيرة ومتوسطة، اثر استهداف كتائب القسام لعسقلان بصواريخ عدة.
رمز الخبر: ۵۱۶۵۵
تأريخ النشر: 11 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية:أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، صباح اليوم الثلاثاء، أنها وجهت ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة؛ ردّاً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة.

وأكدت الكتائب، في بيان عسكريّ، أنه "إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فستجعل عسقلان جحيماً".

ونتيجة القصف الصاروخي من غزة، نُقل 31 مصابًا إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان بينهم 2 في حالة خطيرة ومتوسطة، وفق ما اعلنته عدد من القنوات العبرية.

وكان مركز برزيلاي الطبي الإسرائيلي قد أكد إصابة 26 مستوطنًا، بينهم عدد في حالة الخطر، وقالت القناة الإسرائيلية 13 إن إصابات مباشرة وقعت في مباني في قلب عسقلان.

فيما قال مراسل القناة هناك إن المدينة تعرضت لعشر دقائق من الرشقات الصاروخية لم أشهدها من قبل.

وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية صور استهداف بناية في المدينة وحالة من الخوف هناك.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن 3 مباني سكنية في عسقلان تضررت بفعل الرشقة الاخيرة من صواريخ المقاومة صباح اليوم.

وذكر مراسل صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن 50 صاروخًا سقطوا على عسقلان خلال دقائق وانه سجل اصابة عدد من المستوطنين بجراح.

وكانت كتائب القسام أعلنت عن توجيه ضربة صاروخية للاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة، في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين، وأكدت أن ذلك جاء ردًّا على جرائم الاحتلال وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وكشفت كتائب القسام عن استخدامها صواريخ من طراز A120 في الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس، مساء أمس الاثنين.

وأضافت الكتائب -في بلاغ عسكري مقتضب- أن هذه الصواريخ سميت بهذا الاسم بالشهيد القسامي القائد رائد العطار، وأوضحت بأنها صواريخ تحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ويصل مداها إلى 120 كم.

وأشارت إلى أن هذه الصواريخ دخلت الخدمة ويُعلن عنها لأول مرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
معركتنا مستمرة حتى يتراجع العدو عن عدوانه وندعو الشعب الى ضرب العدو في كل مكان
أبو عبيدة يوجه رسالة لأهل الداخل والضفة: انهضوا يا أهل البيت وما النصر إلا صبر ساعة
الجهاد الإسلامي تدعو القوى الوطنية والإسلامية بالضفة للانخراط بانتفاضة القدس
نتنياهو: سنواصل غاراتنا على غزة بكثافة.. وحماس والجهاد دفعتا الثمن باهظًا
غانتس: لدينا بنك أهداف واسع في قطاع غزة ومن حقنا اعادة الأمن للمستوطنات الاسرائيلية
تدين العدوان الاسرائيلي على الصحفيين والشعب الفلسطيني: جريمة مستنكرة في ظل صمت دولي مقيت
كتب الله النصر للشعب الفلسطيني الصامد ولا يتوهم الخونة أن بإمكانهم نشر التطبيع مع الصهاينة داخل المجتمع العراقي
طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق لن يؤدي إلا لمزيد من العنف
السيد الحوثي: نقف بشكل تام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته
قاليباف وهنية يناقشان هاتفيا تطورات الاوضاع في الاقصى وغزة
3 شهداء وعدد من الإصابات بينها خطيرة في استهداف شقة في تل الهوا غرب مدينة غزة
قتيلان وعشرات الجرحى حالات بعضهم حرجة جراء سقوط صواريخ المقاومة على تل أبيب
تل أبيب وضواحيها تحت نيران المقاومة.. هلع وقتلى وجرحى وإغلاق مطار بن غوريون
احتراق خزان نفط في مصافي عسقلان جراء اصابته بصاروخ تل ابيب غزة
مسؤول: انتاج 30 مليون جرعة من لقاح "ايران بركت" شهريا في سبتمبر المقبل
صواريخ المقاومة الفلسطينية تشعل سماء المستوطنات وصولا إلى مدينة القدس
حركة الجهاد الاسلامي : المقاومة توافقت على إسناد القدس واهلها ووجهت رسالتها من الميدان بالنار والبارود
كتائب القسام للاحتلال: نادتنا القدس فلبينا النداء وإن زدتم زدنا
ردنا على قتل المدنيين واغتيال مجاهدينا سيكون قاسياً
المقدسيون يستقبلون صواريخ المقاومة بالفرحة والتكبير
المقاومة تطلق عشرات الصواريخ باتجاه القدس وتل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة
الجهاد الإسلامي تعلن مسؤوليتها عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه
صواريخ المقاومة تجبر الاحتلال على إنهاء جلسة للكنيست ونقل أعضائه إلى الملاجئ
دوي انفجارات في القدس المحتلة إثر استهدافها صاروخيا مع انتهاء مهلة المقاومة
اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين والمسجد الاقصى؟
هنية: لن نقبل تمرير مخططات الاحتلال في القدس والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي
آن الأوان ليدفع الاحتلال فاتورة الحساب
جيش الاحتلال يطلق على عدوانه على غزة اسم "حارس الاسوار"
مستشفيات القدس الشرقية تعج بالمصابين والعديد منهم فقدوا عيونهم بالرصاص المطاطي
قوات الاحتلال تغلق شوارع القدس القديمة أمام المقدسيين