عناوين و أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 11-05-2021

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الأخبار

- فلسطين تُحطّم الأسوار

- من الخارج إلى الداخل وبالعكس [2]: آل سلمان و«قدر» طهران ودمـشق

‫- «انتفاضة» الأطباء ضد حكم قضائي: «تهديدات» للمرضى... والخطأ لا يستدعي محاسبة!



النهار

- صواريخ "حماس" وصلت غزة بالقدس ~وإسرائيل~ ترد بـ"قوة"...

- تصاعد السباق بين الفوضى والتهدئة المالية

- إيران تؤكد الحوار مع السعودية حول العلاقات والتطورات



اللواء

- فلسطين تنتفض: القدس عروس عروبتكم...!

- صواريخ المقاومة توقف عربدة المستوطنين ونتنياهو يطلق عملية واسعة ضد غزة

- السلطة تمعن بالإستهتار.. والأمن الاجتماعي في خطر!

- إضراب طبي احتجاجاً على قرار قضائي والبنزين بين شحّ وفقدان



الديار

- بعد تحذير نصرالله «رسالة اسرائيلية» عبر موسكو: لا نرغب بالتصعيد!

- فشل «جسّ النبض» مع بعبدا يدفع «أمل» للتصعيد... ورهان جديد للحريري

- مشاهد «الاذلال» تتمدّد... والغموض يكتنف تنفيذ سحب الودائع بالدولار؟



الجمهورية

- أوروبا بدأت تحضير العقوبات

- المستشفيات تقفل أبوابها

- كيف سيحسبها الحريري؟



البناء

- صواريخ غزة تنتصر للقدس… تل أبيب في الملاجئ… وغارات على غزة… و20 شهيداً

- الضفّة تنتفض ومواجهات في قلنديا… واليوم اجتماع عربيّ… ومشاورات في مجلس الأمن

- محور المقاومة مستنفر سياسياً وميدانياً تحسبّاً لكل الاحتمالات… بعد إلغاء مناورات الاحتلال



الاسرار

البناء

• علّق مسؤول كبير على بيانات حاكم مصرف لبنان حول منصة تنظيم سعر الصرف وإعادة نسبة من الودائع لأصحابها بالقول «أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب».

• أبدى دبلوماسيّ أوروبيّ سابق أمام سفير عربيّ في أوروبا خشيته من أن تكون المواجهات التي فرضتها أحداث القدس بداية حرب عقائديّة، حيث تشكل القدس خط التماس بين الأرض والسماء في حروب المنطقة.



النهار

• افاد مرجع سياسي ان وفداً من "حزب الله" قابل رئيس الجمهورية قبل يومين عارضاً المضي بالحكومة من دون مشاركة تكتل التغيير والاصلاح ومن دون ثقته، لكن الرئيس اصر على تسمية وزير الداخلية خلافا لما حمله اليه الوفد من ان يكون للداخلية وزير ملك.

• لوحظ أنّ قضاة متقاعدين بدأوا يُكثرون من ظهورهم الإعلامي ويكشفون فضائح، ماضياً وحاضراً.

• علم ان وفدا حزبيا جال في دول عربية عدة لجمع التبرعات لنجدة محازبيه في الظروف الاقتصادية الصعبة ولم يحصل على اكثر من 4 ملايين دولار من مغتربين لبنانيين

• يحكى عن عثرات تواجه عمليات استيراد لقاحات للقطاع الخاص بعدما اعترض وكيل لبناني لدى الشركة المصنعة على عمليات الشراء من وكيل اخر لدى دولة عربية.



اللواء

• لم يفلح مرجع في إعادة وصل ما انقطع بين شخصية مسؤولة وقطب سياسي، بعد أن كانت بين الطرفين علاقة تحالف طويلة!

• يدور لغط مبرر حول التغطية القانونية التي يطلبها مصرف لبنان من أجل ضمان نجاح مبادرة الحاكم لإعادة الثقة للقطاع.

• تكاد الإصابات بفايروس كورونا تنعدم في بعض دول العالم الانكلوسكسوني الكبيرة.. لدرجة أن إصابات البعض فيها لا تتجاوز أصابع اليد!



الجمهورية

• قال مرجع حكومي إن بعض المصارف استغلت المرحلة الفاصلة بين استقالة حكومة وتشكيل حكومة فباعت اليوروبوندز بمليار ومئتي الف دولار وأبقت قيمتها في الخارج.

• تعاني مؤسسة حيوية من فقدان لوازم أساسية وتقنية للإستمرار وتحاول أن تعمل بالحد الأدنى عبر سيولة تؤمنها من موقتا بعض المتدربين.

• أبدت مرجعية روحية إمتعاضها من إستبعادها عن لقاءات شخصية أجنبية خلال زيارتها إلى لبنان.

المصدر:موقع قناة المنار