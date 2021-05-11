يبارك الرد العسكري والصاروخي للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال

وكالة تبناك الإخبارية_ قال محمد عبدالسلام ‏في تغريدة على تويتر "نبارك عملية الرد العسكري والصاروخي للمقاومة الفسطينية ضد الاحتلال الصهيوني".

وعبر عبدالسلام عن ان هذا هو السبيل الصحيح لردع الصلف الصهيوني، موجها حديثه للمقاومة قائلاً، "نشد على ايدي الاحرار في المقاومة بالمضي قدما في مواجهة الاحتلال والاستيطان فهذا هو السبيل الصحيح والخيار العملي الفعال لردع الصلف الصهيوني".

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقات صاروخية صوب القدس المحتلة ومستوطانت الصهاينة.

وسمع دوي انفجارات في القدس المحتلة عصر اليوم الإثنين بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة من كتائب القسام التي "أعلنت عن توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة".

وأعلنت قيادة المقاومة الفلسطينية في الغرفة المشتركة، اليوم الاثنين، منح الاحتلال الاسرائيلي مهلة حتى الساعة السادسة مساء لسحب جنوده من المسجد الأقصى.