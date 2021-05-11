طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مناطق عدة في قطاع غزة

شنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية، مساء أمس الاثنين، سلسلة غارات جوية على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، طالت مواقع للمقاومة ومنازل للمواطنين، وسط تحليق مكثف للطائرات على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

وکالة تبناك الإخبارية_ قصفت طائرات الاحتلال موقعين يتبعان للمقاومة في المحافظة الوسطى بعدة صواريخ، وقصفت أيضًا موقعًا في المحافظة الشمالية، بثلاثة صواريخ، وآخر في محيط أبراج المقوسي غرب مدينة غزة.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "في الساعات الأخيرة قصف الجيش عدة أهداف تابعة لحماس بقطاع غزة، ومنها منصة اطلاق صواريخ، ونقطتي مراقب".

وتحدث جيش الاحتلال عن "مهاجمة نفق يتبع لحركة حماس شمال القطاع، وهناك خسائر بشرية في الحادث"، وفق زعمه.

واستشهد عشرون مواطنًا بينهم تسعة أطفال وأصيب آخرين، اليوم، جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" لدراجة النارية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد عشرين مواطنًا بينهم 9 اطفال احدهم انثى في العاشرة من العمر و 65 اصابة بجراح مختلفة، جراء استهداف الطائرات بدون طيار الحربية "الإسرائيلية" لأماكن مدنية عدة في القطاع.