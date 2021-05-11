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الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تطلق معركة "سيف القدس":

آن الأوان ليدفع الاحتلال فاتورة الحساب

اصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانا حول معركة "سيف القدس" التي جاءت نصرةً للفلسطينيين في المدينة المقدسة
رمز الخبر: ۵۱۶۴۵
تأريخ النشر: 11 May 2021

وکالة تبناك الإخبارية:اصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانا حول معركة "سيف القدس" التي جاءت نصرةً للفلسطينيين في المدينة المقدسة

وجاء في نص البيان:

"نصرة للمدينة المقدسة ورداً على جرائم الاحتلال بحق أهلها، واستجابةً لصرخات أحرارها وحرائرها، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية في إطار الغرفة المشتركة وضمن معركة "سيف القدس" من توجيه ضرباتٍ للاحتلال، افتتحتها بضربةٍ صاروخيةٍ للقدس المحتلة واستهداف مركبة صهيونية شمال القطاع، تلاها قصفٌ صاروخيٌ مكثف استهدف محيط تل أبيب ومواقع العدو في المدن المحتلة ومغتصبات ما يسمى غلاف غزة.

وإننا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على ما يلي:

أولاً: نقول للعدو بأننا سبق وأن حذرناه من التمادي في عدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا، لكنه استمر في غيّه بلا وازعٍ ولا رادع، لذا فقد آن الأوان له أن يدفع فاتورة الحساب.

ثانياً: لقد راكمنا قوتنا لحماية أبناء شعبنا في كل مكان ولن نتخلى عنهم مهما كانت التبعات، فسلاحنا هو سلاح لكل شعبنا أينما كان.

ثالثاً: ليعلم العدو الجبان بأن عهد الاستفراد بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة.

رابعاً: طمئن أبناء شعبنا عامةً وفي القدس خاصةً، بأن المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم وستبقى درعكم وسيفكم".

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