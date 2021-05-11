الغرفة المشتركة للمقاومة: الاستفراد بالقدس والأقصى ولى إلى غير رجعة

وطمأنت أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي القدس خاصة، أن "المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم وستبقى درعكم وسيفكم".

قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، إن عهد استفراد الاحتلال بالقدس والأقصى "ولى إلى غير رجعة".

وأكدت المقاومة في بيان ، فجر اليوم الثلاثاء، أنها سبق وأن حذرت الاحتلال من التمادي في عدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا، لكنه استمر في غيّه بلا وازعٍ ولا رادع، لذا فقد آن الأوان له أن يدفع فاتورة الحساب.

وأضافت "لقد راكمنا قوتنا لحماية أبناء شعبنا في كل مكان ولن نتخلى عنهم مهما كانت التبعات، فسلاحنا هو سلاح لكل شعبنا أينما كان".

وطمأنت أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي القدس خاصة، أن "المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم وستبقى درعكم وسيفكم".

وأشارت إلى أنها وجهت ضمن معركة "سيف القدس" ضرباتٍ للاحتلال، افتتحتها بضربةٍ صاروخيةٍ للقدس المحتلة، واستهداف مركبة إسرائيلية شمال القطاع، تلاها قصفٌ صاروخيٌ مكثف استهدف محيط "تل أبيب" ومواقع العدو في المدن المحتلة ومغتصبات ما يسمى غلاف غزة.

وأكدت أن ردها جاء نصرة للمدينة المقدسة، واستجابةً لصرخات أحرارها وحرائرها.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية