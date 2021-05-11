ازاحة الستار عن اول منتج للقاح "كوف ايران بركت"

اعلن المدير التنفيذي لمشروع انتاج لقاح "كوف ايران بركت" المضاد لفيروس كورونا، انه سيتم اليوم الثلاثاءازاحة الستار عن اول منتج من هذا اللقاح المحلي.
وقال رضا مظهري في تصريح اليوم: بعد اجتياز المرحلة شبه الصناعية، دخلنا مرحلة الإنتاج المكثف للقاح "كوف إيران بركت" وتقرر تجهيز خطين صناعيين، حيث تم تجهيز أول خط إنتاجي ويجري حاليا اعداد الخط الثاني.
واضاف: مع تدشين هذين الخطين الإنتاجيين بحلول منتصف آب / اغسطس القادم (مع الأخذ بنظر الاعتبار قدرة الخط الاول بانتاج 3 ملايين جرعة)، سيتم توفير 20 مليون جرعة من لقاح "كوف ايران بركت" شهريا.
يذكر ان المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح "كوف إيران بركت" بدأت في 29 كانون الاول /ديسمبر 2020 على ثلاثة متطوعين.
وبدأت المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية لهذا اللقاح في 25 نيسان/ابريل الماضي.
وكما صرح رئيس المركز الاعلامي في لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) حجت ملكي، فان إنتاج مليون جرعة من لقاح "كوف إيران بركت" سيبدأ في الاسبوع المقبل.